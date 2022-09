Zinemaldia

Ulrich Seidl no estará en el Zinemaldia

N. V. | EITB Media

Publicado: 16/09/2022 16:12 (UTC+2) Última actualización: 16/09/2022 16:12 (UTC+2)

La presencia del director austríaco estaba anunciada, pero finalmente no presentará in situ "Sparta", después de que el rodaje de la película haya generado polémica. No obstante, las proyecciones siguen programadas.

Ulrich Seid, director de "Sparta". Foto: © IngoPetramer,UlrichSeidlFilmproduktion