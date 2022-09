Zinemaldia Entrevista Lur Olaizola: "La palabra es muy poderosa en el cine" N. V. | EITB Media Publicado: 18/09/2022 10:04 (UTC+2) Última actualización: 18/09/2022 10:04 (UTC+2) La cineasta donostiarra presenta en la sección Zabaltegi Tabakalera del Festival de Cine de San Sebastián "Hirugarren koadernoa", un cortometraje basado en los diarios de Yoyes. Escuchar la página Escuchar la página

Lur Olaizola, directora de "Hirugarren koadernoa" Whatsapp

Euskaraz irakurri: Lur Olaizola: "Hitzak oso boteretsuak dira zineman"

La voz de María Dolores González Katarain Yoyes, fragmentos del libro Yoyes. Desde su ventana, las interpretaciones de la actriz Ana Torrent y la propia Lur Olaizola y, detrás, una ventana. Esos son los ingredientes de "Hirugarren koadernoa", película dirigida por Lur Olaizola, cineasta y programadora de cine (es coordinadora del programa audiovisual de Tabakalera).

La película presenta a Torrent y Olaizola cara a cara mientras trabajan el guion de una película ficticia. Su conversación y las palabras recogidas en el diario de Yoyes abrirán la puerta a diferentes creadoras, entre las que están Ulrike Meinhof, Simone de Beauvior y Aleksandra Kollontai.

'Hirugarren koadernoa'

Hemos hablado con Olaizola sobre está película en la que la ficción se funde con el documental y que se podrá ver, fuera de concurso, en la sección Zabaltegi Tabakalera.

¿Qué te despertó la lectura de Yoyes. Desde su ventana para decidir llevar el texto a la película? ¿Cuándo lo leíste y cuándo supiste que podía ser un buen punto de partida para tu película?

Leí por primera vez Yoyes. Desde su ventana a los 17 años. Es un libro que siempre ha estado en casa de mis padres. En ese momento, las palabras de Yoyes me atravesaron, siempre me impresionan los textos escritos en primera persona; más, si cabe, si se trata de diarios. Pero en el caso de Yoyes, también me impresionaron su pensamiento y su mirada crítica.

Unos años después, al poner en marcha mi práctica cinematográfica, comencé a investigar sobre la década de 1980. Por un lado, la heroína y el sida; por otro, nuestra Historia.

En ese momento releí el libro de Yoyes, y me pareció un punto de partida perfecto para, a través de mi cine, contar de otra manera la historia de la década de los 80.

Después de decidir qué querías contar, estableciste la manera de hacerlo. ¿Por qué esa puesta en escena con una actriz y una directora en un escenario tan sobrio, leyendo el guion de una película?

Mi práctica cinematográfica no está solo relacionada con unos temas determinados, siempre va acompañada de una reflexión en torno al lenguaje cinematográfico. En este caso, la película Le camion de Marguerite Duras ha resultado una referencia indispensable. En ella, aparecen Marguerite Duras y Gérard Depardieu leyendo un guion en casa de la primera.

Me parece que la palabra es muy poderosa en el cine. Al fin y al cabo, al oír una palabra cada espectador o espectadora puede imaginar una cosa diferente en su mente. Es una de las maneras más interesantes de activar la imaginación. Por eso me pareció que resultaba un dispositivo interesante.

Además, hay otra decisión relacionada con el lenguaje: el hecho de que a medida que avanza la lectura, fuera esté anocheciendo. Y es que, en un último término, el cine es luz.

Ana Torrent fue la actriz que interpretó a Yoyes en la película de Helena Taberna (Yoyes, 1999). ¿La elegiste por ese motivo? ¿Cómo recibió ella la invitación de participar y cómo ha sido trabajar con ella?

Sí, la escogí por esa razón. Me parece que, cuando hablas con la gente sobre Yoyes, a muchas y a muchos les viene a la cabeza la cara de Ana Torrent en lugar de la de la propia Yoyes. El cine tiene es poder, ¿no crees? Un actor o una actriz reemplaza la imagen de alguien.

Nuestra primera relación fue a través del correo electrónico. Le mandé mis primeros dos cortometrajes, y le expliqué el proyecto por encima. La verdad es que le interesó desde el principio.

Ana Torrent ('Hirugarren koadernoa')

Nos encontramos en Madrid en diciembre de 2020, y hemos tenido una muy buena relación desde entonces. Trabajar con ella ha sido maravillosos, porque es una actriz extraordinaria.

Además de Torrent, el otro personaje que aparece ante la cámara está interpretado por ti misma. ¿Por qué has decidido pasar también al otro lado de la pantalla? ¿Te ha resultado cómodo?

Tuve muchas dudas en torno a esta decisión. No me gusta estar ante la cámara, y al principio pensé en que mi papel fuera interpretado por una actriz. Pero, al mismo tiempo, no le veía mucho sentido a que una actriz interpretara a una directora siendo yo misma directora. Más aun cuando se trata de una propuesta entre el documental y la ficción.

Durante el rodaje, pasé nervios. No era solo que me tenía que poner frente a la cámara, sino que tenía que hacerlo delante de una actriz del nivel de Ana Torrent. Pero ella hizo que todo fuera muy fácil.

En las páginas del diario de Yoyes aparecen muchas escritoras como Ulrike Meinhof, Simone de Beauvior, Rocío Diazescobar y Aleksandra Kollontai, además de Sartre, Cortázar y Tina Modotti. Como has afirmado haber hecho todas esas lecturas, ¿qué hilo dirías que las une?

Para empezar, las une la propia Yoyes. Como si fuera una programadora de cine, Yoyes me ha trasladado hasta todas estas pensadoras y escritoras. De una palabra a la siguiente. De un pensamiento al siguiente.

En el caso de Tina Modotti y Aleksandra Kollontai, existe una bonita historia: Modotti conoció el cine soviético que tanto marcaría su fotografía porque Kollontai lo programó en México. Me parece que existen varios hilos que unen a todas estas creadoras. Puede que cada cual tenga que recorrer el camino que las aúna.

Yoyes afirma que los cuadernos, los diarios, son fotografías de un momento concreto. ¿Vive de la misma manera una cineasta las películas rodadas durante su carrera? ¿Qué relación tienes con el tiempo y con tus películas ya filmadas?

Me gusta esta pregunta. Todavía no he pensado en ello, pero tienes razón, cada película que he rodado marca un momento diferente en mi vida, cada película está relacionada con un momento del pasado.

Creo que todo eso está muy vinculado con el proceso de hacer una película, con el tiempo para investigar, rodar, montar, realizar la posproducción y proyectarla, así como con el momento de cada una y de quienes la rodean.

'Hirugarren koadernoa'

La película fue estrenada en el festival Cinéma du Réel del Centro Pompidou de París, en marzo. ¿Qué tal fue? ¿Qué respuesta recibiste?

La proyección de Cinéma du Réel fue muy especial. No solo porque era la primera vez que un cortometraje dirigido por mí se veía en el extranjero, sino también porque era en París, una de las mejores ciudades para vivir una experiencia así, gracias a la relación que tiene con el cine.

Hirugarren koadernoa tuvo una muy buena acogida, a pesar de que la historia de Yoyes no sea tan conocida allí como aquí.

Imagino que ahora será diferente estrenarla en el festival de casa.

Estoy nerviosa porque me hace mucha ilusión estrenar Hirugarren koadernoa en el Zinemaldia. Quiero que llegue el domingo pero, al mismo tiempo, me dará mucha pena cuando pase.

¿Qué futuro le deseas a Hirugarren koadernoa?

Lo mejor que le puede pasar a cualquier creación que hagas es que llegue a la gente. Eso es lo que le deseo a Hirugarren koadernoa.

¿Tienes algún otro proyecto entre manos? ¿Puedes avanzarnos algo?

De momento, no tengo proyectos concretos. Me he dado un plazo hasta enero para terminar los trabajos que tengo entre manos como programadora, y a partir de enero empezaré con un nuevo proyecto.

Todavía está totalmente abierto, pero no hay duda de que la mujer y la Historia formarán parte de él.