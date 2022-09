Zinemaldia ''Película sorpresa'' Ana de Armas y Andrew Dominik presentarán 'Blonde' en San Sebastián N. V. | EITB Media Publicado: 19/09/2022 13:21 (UTC+2) Última actualización: 19/09/2022 13:21 (UTC+2) El retrato de Marilyn Monroe es la película sorpresa de esta edición del Festival de San Sebastián, y se proyectará el sábado, 24 de septiembre en el teatro Victoria Eugenia. Escuchar la página Escuchar la página

La película sorpresa de la 70ª edición del Festival de San Sebastián será Blonde, el retrato de Marilyn Monroe a partir de la novela homónima de Joyce Carol Oates. La proyección de la película, que tendrá lugar este sábado 24 en el Teatro Victoria Eugenia a las 19:00 horas, contará con la presentación de su protagonista, la actriz Ana de Armas, y de su director, Andrew Dominik.

Blonde acaba de competir en la sección oficial del Festival de Venecia, y es el último trabajo de Andrew Dominik, el realizador de The Assassination of Jesse James by the Coward Ford, Killing them Softly y This Much I Know To Be True.

Ana de Armas ya ha participado en títulos como Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, 2017), Knives Out (Rian Johnson, 2019), Wasp Network (Olivier Assayas, 2019, Proyección Premio Donostia) o No Time To Die (Cary Joji Fukunaga, 2021).