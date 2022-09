Zinemaldia Entrevista Telmo Irureta: “Lo que más me motivó fue ver que el personaje me necesitaba” Natxo Velez | EITB Media Publicado: 21/09/2022 10:05 (UTC+2) Última actualización: 21/09/2022 10:17 (UTC+2) El actor zumaiarra es uno de los integrantes del trío protagonista de la película “La consagración de la primavera”, que presenta en la Sección Oficial del Zinemaldia el director andaluz Fernando Franco. Hemos hablado con Irureta. Escuchar la página Escuchar la página

Telmo Irureta ("La consagración de la primavera"). Foto: David Herranz.

Después de ganar en el Festival de Cine de San Sebastián 2013 un premio especial del Jurado y la Concha de Plata a la mejor actriz (Marián Álvarez) con "La herida", el cineasta Fernando Franco (Sevilla, 1976) vuelve a la Sección Oficial del Zinemaldia, esta vez con la película La consagración de la primavera, que coproduce la empresa guipuzcoana Kowalski Films, cuenta con la participación del actor Telmo Irureta (Zumaia, 1989) y a la que pone música Maite Arroitajauregi Mursego.

Telmo Irureta es David, un joven con parálisis cerebral que vive con su madre (Emma Suárez). Un día conocerán por casualidad a Laura (una Valèria Sorolla que con su trabajo se convierte en favorita inmediata para la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista), una joven a la que el público acompañará de cerca durante 110 minutos para convertirse en testigo privilegiado de sus vivencias, dudas, impulsos y acciones. La cámara persigue a muy corta distancia el periplo físico, emocional e intelectual de la joven, y lo hace desde la parte interna de esa fina membrana que aún la protege del mundo, para lo que utiliza un efecto que difumina y aleja todo lo que la rodea y amplifica así su sensación de vulnerabilidad e individualidad impuesta.

Valeria Sorolla ('La consagración de la primavera')

La película, que cuenta con la participación de EITB, aborda sin paternalismos, empapada por la ironía del personaje interpretado por Irureta, y con una elegante mirada (esos silencios, esa perturbadora secuencia en la discoteca…) las relaciones sexuales de las personas con diversidad funcional, la necesidad de pertenecer a una comunidad, el salto desde el hogar al mundo y las encrucijadas vitales en la interminable ruta para crear nuestra personalidad.

Hemos hablado con Telmo Irureta sobre La consagración de la primavera.

¿Cómo llegaste al proyecto de La consagración de la primavera y en qué momento te sumergiste en él?

Me llegó la misma información o el mismo aviso desde diferentes lugares: "buscamos chico de entre 20 y 35 años con parálisis cerebral". Era para un largometraje, y mis amigos y conocidos se acordaron de mí al leerlo.

No lo pensé dos veces: me iba a presentar al casting sí o sí. Poco después, contacté con Elisabeth Arana, mi representante, que me ha ayudado mucho, hemos dado juntos cada paso.

Sentí que me sumergía en el proyecto en los ensayos y pruebas anteriores al rodaje.

¿Qué fue lo que más te llamó la atención cuando conociste el proyecto?

Era algo nuevo para mí, serio y con fundamento. Además, me gustó desde el principio el enfoque que se le da a la minusvalía. Pero lo que más me motivó fue ver que el personaje me necesitaba.

Valeria Sorolla eta Telmo Irureta ('La cosagración de la primavera'). Argazkia: David Herranz.

¿Cómo ha sido el proceso de construir a David? ¿Cuánto de él te llegó escrito ya por Fernando Franco y Begoña Arostegui y cuánto es cosecha propia? Lo digo porque David, por ejemplo, muestra una ironía y un humor ácido que es muy tuyo…

Sí, nos parecemos mucho. La mayoría estaba ya escrito; yo no he añadido gran cosa. Ha habido algunos cambios al traer la realidad de David a mi terreno, pero se ha mantenido su personalidad.

Se me ha hecho fácil. Ha sido como seguir siendo yo mismo.

La protagonista de la película es la catalana Valèria Sorolla, que hace un gran trabajo. Se ve una gran compenetración en las escenas que compartís. ¿Cómo habéis trabajado juntos?

Ha sido un trabajo muy dulce y bonito. Sorolla y yo somos muy diferentes, pero hemos funcionado juntos.

Es una chica muy maja, siempre dispuesta a ayudar. He tenido mucha suerte con ella.

¿Cómo has vivido el rodaje de las escenas de sexo? ¿Has sentido vergüenza en algún momento? ¿Cómo las habéis preparado?

¿Vergüenza? ¿Qué es eso? Ja ja ja. Es cierto que hemos prestado una atención especial a esos momentos, pero porque se necesita otro nivel de concentración.

Además, nos ha acompañado una coordinadora de intimidad, Maitane. Euskaldun y muy maja.

Valeria Sorolla, Telmo Irureta eta Emma Suarez. Argazkia: David Herranz.

En la película también has trabajado con Emma Suárez, que hace de tu madre. ¿Cómo te las has arreglado junto a tamaña actriz?

Fenomenal, porque, además de una gran actriz, es una persona maravillosa.

La obra de teatro "Sexpiertos", que escribiste junto a Kepa Errasti e interpretaste junto a Aitziber Garmendia, también abordaba la sexualidad de las personas con diversidad funcional. ¿Qué respuesta recibisteis por parte del público?

No hablemos todavía en pasado sobre esto: "interpreté" e "interpreto", "abordaba" y "aborda". La gira no ha terminado, y a partir del 17 de septiembre continuaremos de aquí allá.

El público agradece que en el escenario se hable sobre temas tan desconocidos y sobre sentimientos tan verdaderos. Después de las representaciones, la gente se nos acerca emocionada.

¿Cómo ayuda la ficción a mostrar problemas reales?

Es una pasada. ¡Cuánto se puede aprender!

¿Qué sentimientos o reflexiones te gustaría que afloraran en un o una espectadora al final de la proyección?

"Sentir" y "reflexionar"… Si ocurre eso, estaré contento. Cada cual recibirá a su manera lo que contamos, pero a todos se les iluminará algo en el interior en algún momento.

¿Qué supone para un actor vasco estar con su primer largometraje en la Sección Oficial del Zinemaldia? ¿Qué relación tienes con el Zinemaldia?

La Sección Oficial, ¡vaya subidón! Es un regalo. Estuve una vez en el Zinemaldia, pero entonces no aparecía en pantalla.

Este año lo viviré de una manera más interesante, y lo quiero disfrutar a tope.

¿Tienes algún otro proyecto entre manos? ¿Qué papel te gustaría que te llegara?

De momento, no hay ningún proyecto nuevo, pero ya surgirán.

Yo estoy dispuesto a hacer de minusválido también en la próxima, ja ja ja.