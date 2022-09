Zinemaldia Zinemaldia 'A los libros y a las mujeres canto', de la directora vasca Maria Elorza, hoy en el Zinemaldia EITB MEDIA Publicado: 22/09/2022 07:00 (UTC+2) Última actualización: 22/09/2022 07:00 (UTC+2) La película de la cineasta gasteiztarra se proyecta en New Directors. En la Sección Oficial, podremos ver 'The wonder' y 'Walk up'; Jean-Baptiste de Laubier y Aránzazu Calleja participan en unas conversaciones, y también están previstas 'Bi arnas' y 'Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades'. Escuchar la página Escuchar la página

'A los libros y a las mujeres canto' está dirigida por Maria Elorza. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Maria Elorza euskal zuzendariaren 'A los libros y a las mujeres canto' pelikula, gaur, Zinemaldian

El Zinemaldia tiene prevista para hoy la proyección de la película A los libros y a las mujeres canto, de la directora gasteiztarra Maria Elorza, dentro de la sección New Directors. Si miramos a la Sección Oficial, el programa de hoy anuncia los filmes The wonder y Walk up, en tanto que, esta tarde, Tabakalera será testigo de unas conversaciones con Jean-Baptiste de Laubier y Aránzazu Calleja. También destacan, como puntos de atención de la jornada, Bi arnas, del donostiarra Jon Mikel Fernandez Elorz, y Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades.

Mira a qué hora son las citas más notables de hoy, y dónde disfrutarlas:

* A los libros y a las mujeres canto, en New Directors, a las 8:30 horas en el Principal (pase para prensa y personas acreditadas) y a las 18:45 horas en Kursaal 2.

* The wonder, en la Sección Oficial, a las 8:30 horas y a las 22:00 horas en Kursaal 1.

* Walk up, en la Sección Oficial, a las 8:30 horas en el Victoria Eugenia y a las 11:30 y a las 19:00 horas en Kursaal 1.

* Conversaciones, con Jean-Baptiste de Laubier y Aránzazu Calleja, en Nest, a las 16:00 horas, en la sala 1 de Tabakalera.

* Bi arnas, en Zinemira, a las 20:30 horas en Príncipe 2.

* Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, en Perlak, a las 16:45 horas en el Principal.