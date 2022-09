Zinemaldia Zinemaldia 'Black is Beltza II: Ainhoa', de Fermin Muguruza, en el Velódromo, protagonista de hoy en el Zinemaldia EITB MEDIA Publicado: 23/09/2022 07:00 (UTC+2) Última actualización: 23/09/2022 07:00 (UTC+2) En la Sección Oficial, destaca la proyección de 'El sostre groc'. 'Cinco lobitos', de la vasca Alauda Ruiz de Azúa, es otra de las citas del día, al igual que 'Handia', que se podrá ver en la plaza Okendo, y 'Triangle of sadness', Palma de Oro en Cannes. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Fermin Muguruza dirige 'Black is Beltza II: Ainhoa' Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Fermin Muguruzaren "Black is Beltza II: Ainhoa", arratsaldean Belodromoan, gaurko protagonista Zinemaldian

El penúltimo día del Zinemaldia, hoy, tiene prevista la proyección en el Velódromo de Black is Beltza II: Ainhoa, que dirige Fermin Muguruza y cuenta con la participación de EITB. En la Sección Oficial, las y los espectadores podrán disfrutar de la cinta El sostre groc, de Isabel Coixet, en tanto que dos producciones vascas, Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, en Zinemira, también con la participación de EITB, y Handia, película dirigida por Aitor Arregi y Jon Garaño, con la participación, asimismo, de EITB, son otras de las citas de la jornada. No hay que olvidar entre ellas a Triangle of sadness, ganadora de la Palma de Oro en el festival de Cannes.

Estas son las citas más destacadas de hoy, con sus horarios y dónde se van a llevar a cabo:

* Black is Beltza II: Ainhoa, a las 20:00 horas, en el Velódromo.

* El sostre groc, en la Sección Oficial, a las 16:30 horas en Antiguo Berri 2 y a las 18:00 horas en Antiguo Berri 6.

* Cinco lobitos, en Zinemira, a las 19:30 horas, en Príncipe 9.

* Handia, en la plaza Okendo, a las 20:45 horas.

* Triangle of sadness, en Perlak, a las 21:00 horas, en Príncipe 3.