ANUNCIO "The Killer" de David Fincher, film sorpresa del Zinemaldia EITB Media Publicado: 26/09/2023 09:31 (UTC+2) Última actualización: 26/09/2023 09:52 (UTC+2) La cinta se ofrecerá el 30 de septiembre en el teatro Victoria Eugenia, y será presentada por el director de fotografía Erik Messerschmidt.

Un fotograma de la película. Foto: Festival de Cine de San Sebastián

La esperada nueva película de David Fincher, The Killer (El asesino), será la película sorpresa de la 71ª edición del Festival de San Sebastián, según ha anunciado el Zinemaldia en una nota. La cinta, cuya presentación correrá a cargo del director de fotografía Erik Messerschmidt, se proyectará el sábado, 30 de septiembre, en el Teatro Victoria Eugenia (19:00 horas).

La última propuesta del director de Se7en, Zodiac o The Social Network (La red social), compitió en el pasado Festival de Venecia. Basada en la novela gráfica homónima de Alexis Nolent (Matz) e ilustrada por Luc Jacamon, The Killer está protagonizado por Michael Fassbender y cuenta la historia de un asesino que, tras un fatídico accidente, se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una persecución internacional que, según él, no es personal.

Dos pases más, el mismo sábado

El mismo 30 de septiembre, The Killer también podrá verse en el Victoria Eugenia a las 08:30 horas, y a las 13:00 en el Teatro Principal.

El Festival de San Sebastián recuperó en 2019 la tradición de programar una película sorpresa. A The Killer le han precedido Joker (Todd Phillips, 2019), Sportin' Life (Abel Ferrara, 2020), Spencer (Pablo Larraín, 2021) y Blonde (Andrew Dominik, 2022).