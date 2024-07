Zinemaldia New Directors Once cineastas presentarán sus primeras y segundas películas en la sección New Directors del Zinemaldia N. V. | EITB Media Publicado: 17/07/2024 14:33 (UTC+2) Última actualización: 17/07/2024 14:33 (UTC+2) Rebordinos afirma que "va a ser probablemente la edición con más cine de género" del Zinemaldia. El director vasco David Pérez Sañudo presentará "Azken erromantikoak" en esa sección. Escuchar la página Escuchar la página

Once cineastas presentarán sus primeros o sus segundos largometrajes en la sección New Directors del Festival de San Sebastián, que celebrará su 72ª edición entre los días 20 y 28 de septiembre. Todas esas películas y alguna más que se anunciará en las próximas semanas competirán por el Premio Kutxabank-New Directors, dotado con 50 000 euros.

Gülizar / Gulizar (Belkis Bayrak) es una coproducción entre Turquía y Kosovo acerca de una joven que sufre una agresión sexual antes de su boda; Roschdy Zem y Bella Kim protagonizan Hiver à Sokcho / Winter in Sokcho, primera película del director francojaponés Koya Kamura; y Regretfully at Dawn es el segundo largometraje del director tailandés Sivaroj Kongsakul.

Brûle le sang / In the Name of Blood es el primer trabajo del georgiano Akaki Popkhadze, el cineasta chino Yongkang Tang participará con su segunda película, Stars and the Moon, y Michael Tyburski concursará con Turn Me On, también su segunda película, una comedia romántica de ciencia ficción.

Estas películas se suman a otras ya anunciadas previamente, entre las que destaca Azken erromantikoak, dirigida por el alavés David Pérez Sañudo basándose en una novela de Txani Rodríguez.

Además, también podrán verse los debuts La guitarra flamenca de Yerai Cortés (Antón Álvarez, C. Tangana), Por donde pasa el silencio (Sandra Romero) y La llegada del hijo, segundo largometraje de Cecilia Atán y Valeria Pivato.

José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia, ha manifestado que hay "un poco de todo" en la sección. "Creo que va a ser posiblemente la edición con más cine de género del festival", ha destacado.