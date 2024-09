Zinemaldia 2024 Sección Oficial Serra considera ridículo tratar de retirar su retrato sobre los toros: "Los cuadros están llenos de guerra" Mikel Domínguez | Agencias | EITB Media Publicado: 23/09/2024 17:37 (UTC+2) Última actualización: 23/09/2024 17:38 (UTC+2) El realizador catalán presenta en Sección Oficial "Tardes de soledad", documental que retrata desde cerca varias corridas del torero Andrés Roca. Pacma ha pedido al Festival de Cine de San Sebastián que retire la película. Albert Serra, en el photocall del Zinemaldia. Foto: EFE Whatsapp

Albert Serra ha defendido en rueda de prensa Tardes de soledad, su película sobre la tauromaquia presentada en la Sección Oficial del Zinemaldia, una cinta "suficientemente honesta" y que hace "un retrato suficientemente complejo y rico" para que cualquier persona la vea.

La película muestra varias corridas de toros de Andrés Roca Rey en las plazas de Bilbao, Madrid, Sevilla y Santander, así como los momentos previos en el hotel y en el autobús que transporta a todo el equipo del torero peruano.

Desde un interés por el ritual de la tauromaquia, Serra busca la belleza de las imágenes, con planos cerrados con el torero y el toro como únicos protagonistas, sin público, y el sonido, de manera inédita en el audiovisual, ya que enseña conversaciones nunca oídas desde la plaza de toros.

Pacma acusa a Serra de "romantizar" la tauromaquia y la tortura y muerte de los animales. El director ha recalcado que la tauromaquia le "fascina" y asegura que la película se posiciona, ya que se nota "cierto" aprecio y "fascinación" por la disciplina artística e incluso por el torero protagonista.

La intención de Serra es que sea vista por la gente. Cuestionado por si se posiciona a favor o en contra de la disciplina, asegura que "mi película no está al servicio de ninguna causa, sino al servicio del cine". "Si estuviera pensando en lo que dice la gente, no haría nada. Es una película y no tiene ninguna otra consideración, nunca la tuve en ninguna otra película mía, no voy a empezar ahora", añade.

Serra ve "un poco ridículo enfocarse a las obras de arte solo porque tocan un tema: los cuadros están llenos de temas sobre la guerra, ¿por qué no los prohíben?, o la gente mala que está retratada en los museos, ¿por qué no los quitan?".

"No tiene sentido, la obra de arte está precisamente ahí para ser testigo de ella misma, no de otra cosa. No le veo la relevancia, es un objeto aparte", ha insistido.

'Tardes de soledad'.

Sobre la realización de la película, Serra ha explicado que los cámaras "iban captando las mejores imágenes, las más bonitas", pero no es hasta el proceso de montaje donde se producen "las consideraciones estéticas".

Ese proceso se inicia "de una manera extraña, pero que lo determina todo": escoge las imágenes que le gustan, "muy rápida y muy arbitrariamente", sin saber "ni por qué".

Admite que "le gustaba" la estética del "proceso lento de la muerte" de los animales, muy presente a lo largo de la película, donde se muestra a varios animales que no terminan de morir tras la faena del torero y permanecen agónicos en la plaza.

"Se ve cómo la vida les abandona, en un momento único porque el animal no tiene conciencia de que va a morir, no sabe lo que es la muerte, y ese proceso lento de cómo la vida le abandona lentamente me parecía poético, ese proceso raro de ver de esa manera".

Para Serra, la elección final del montaje es "siempre es una elección estética, poética; crees que en ese momento esto queda bien y quizá da un contrapunto más serio, más trascendente e incluso más violento, puede ser también, pero es necesario, y forma parte de lo que es el fluir hipnótico de la película y también, por qué no, que es el tema de la película: la vida y la muerte".