Zinemaldia 2024 Sección Oficial "Mi única familia": ¿estás bien? Natxo Velez | EITB Media Publicado: 27/09/2024 12:57 (UTC+2) Última actualización: 27/09/2024 12:58 (UTC+2) El veterano cineasta británico Mike Leigh presenta en la Sección Oficial del Zinemaldia "Mi única familia", un drama desgarrador pero estimulante. Su protagonista Marianne Jean-Baptiste deja una magnífica interpretación con la que llama a la puerta del jurado. Marianne Jean-Baptiste en "Mi única familia" Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: "Hard truths": ondo zaude?

Pansy, la protagonista de la nueva película del director británico Mike Leigh Mi única familia (traducción telefilmesca del más adecuado "duras verdades" original), es la madre de una familia negra de clase obrera que vive a las afueras de Londres y mira al mundo con rabia; es más, se dirige colérica y airadamente a todos y todas los que la rodean: su desdichado hijo Moses, ahogado por el silencio, y su marido Curtley, sumergido en la resignación; su dulce hermana Chantelle y las alegres hijas de esta, que encajan con relativismo el desdén lanzado por sus jefes y jefas blancos; las trabajadoras de una tienda de muebles y un supermercado; y, en general, todo aquel o aquella con la que se cruza.

La primera parte de la película gira, quizás ofuscadamente, en torno a estas inspiradas y hasta brillantes salidas de tono de la protagonista: Pansy pone de vuelta y media a todo el mundo con ingenio británico, y el público ríe con/de las salidas de tono de una persona enfadada con el mundo, hasta que en un momento dado esas sonrisas se hielan.

'Mi única familia'

Pansy se romperá. El público asistirá, en el marco de una celebración familiar por el Día de la Madre, a la escampada de todo ese ruido y a la revelación sutil del combustible de toda esa rabia acumulada: sabremos por qué Pansy responde con un sonoro "no" cuando su hermana, una de las pocas personas que mantiene la cordialidad en este mundo triturador de humanidad, le pregunta si está bien o por qué se despierta cada mañana con un grito.

Pansy está atrapada en un profundo agujero, sus sueños y esperanzas se han marchitado y no ve ninguna salida alrededor; está "cansada y asustada" y, tal y como confesará a su hermana, solo quiere que todo se detenga para echarse a dormir. La actriz Marianne Jean-Baptiste muestra con maestría esa dualidad, tanto la foribunda cólera en la primera mitad de la película como la dolorosa vulnerabilidad en la segunda. Ganará más de un premio por esta interpretación.

Mike Leigh, director de 'Mi única famlia'

En la recta final de la película, puede que más de una o un cineasta cayera en la tentación de cerrar el círculo y contarnos una historia de redención, pero Mike Leigh no es el tipo de creador que acaricia a su público por lo que no encontraremos un impostado happy end, el círculo no se cierra.

Y puede que eso sea lo más terrorífico de la historia; convivimos casi a diario con el enfado y la resignación de personas que han caído y no se pueden levantar. En un momento dado, Chantelle le dice a su hermana que no la entiende pero que la quiere. Puede que sea algo, aunque no cierre ningún círculo perfecto.