25/04/2021 07:10 Premios Óscar 2021 93ª edición Aunque con demora, los Óscar llegan a su cita N. V. | EITB Media La entrega de los premios de la Academia de Hollywood se celebra este domingo (madrugada del lunes en Euskal Herria) en el Dolby Theatre y en la estación de autobuses de Los Angeles Union.

Dos meses más tarde de lo habitual debido a la pandemia, pero finalmente la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood entregará los premios Óscar a las películas estrenadas durante 2020 y hasta el 28 de febrero de 2021. Será la nonagésima tercera edición de los galardones.

La gala se celebrará el domingo, 25 de abril (madrugada del 26 de abril en Euskal Herria), en dos escenarios principales, el Dolby Theatre y la estación de autobuses de Los Ángeles Union, e incluirá, al igual que los últimos años, la aparición de varias estrellas del cine para entregar los premios, en lugar de contar con un maestro de ceremonias.

Curiosamente, Viola Davis y Riz Ahmed, nominados al Óscar a mejor actriz y actor protagonista, presentarán una parte de la gala en la que también participarán Brad Pitt, Laura Dern, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Halle Berry, Bong Joon Ho y Harrison Ford, entre otros. Para adaptarse a la pandemia, la gala cambiará su formato habitual por un particular guion que imitará una película en directo.

Los organizadores han explicado que los invitados e invitadas que se desplacen hasta Los Angeles tendrán que hacer una cuarentena de 10 días sin contacto con personas externas y tres pruebas PCR antes de viajar, al aterrizar y el día de la ceremonia.

De esta manera, la organización ha logrado una gala sin videollamadas, ya que, para aquellos que no puedan desplazarse hasta California por incompatibilidad de agenda o restricciones de viaje, habrá una sede secundaria en Londres, donde previsiblemente acudirán nominados como Olivia Colman y Anthony Hopkins.

Durante la gala, además, se estrenará el tráiler de la nueva versión de "West Side Story", dirigida por Steven Spielberg.

“Nomadland”, gran favorita

A pesar de que "Mank", película dirigida por David Fincher, lidera la lista de nominaciones para los premios Óscar, la gran favorita para los premios principales es “Nomadland”, película dirigida por Chloé Zhao que ya ha salido triunfante, entre otros, de los Globos de Oro, los Bafta, el festival de Venecia y los premios Spirit, ganando en todos ellos el premio a mejor película.

“Mank”, la cinta más nominada con diez nominaciones, es un biopic sobre Herman Mankiewicz, guionista de 'Ciudadano Kane', que repasa el proceso de rodaje de la obra maestra de Orson Welles, estrenada en 1941.

El Óscar a la mejor película se decidirá entre la propia "Mank", "Nomadland", "El juicio a los 7 de Chicago", "El padre", "Judas and the Black Messiah", "Minari. Historia de mi familia", "Una joven prometedora" y "Sound of Metal".

Por detrás de "Mank" aparecen media docena de filmes con seis nominaciones cada uno: "El padre", "Judas and the Black Messiah", "Minari. Historia de mi familia", "Sound of Metal", "El juicio de los 7 de Chicago" y la citada "Nomadland", que sigue a una espectacular Frances McDormand en un solitario viaje en caravana hacia el Oeste americano empujada por el colapso económico.

Chloé Zhao, la cineasta de "Nomadland", se medirá por la estatuilla a mejor dirección con Thomas Vinterberg ("Otra ronda"), David Fincher ("Mank"), Lee Isaac Chung ("Minari. Historia de mi familia") y Emerald Fennell ("Una joven prometedora").

El premio a la mejor actriz tendrá como aspirantes a Frances McDormand ("Nomadland"), Carey Mulligan ("Una joven prometedora"), Viola Davis ("La madre del blues"), Andra Day ("Los Estados Unidos contra Billie Holiday") y Vanessa Kirby ("Fragmentos de una mujer").

Por su parte, el fallecido Chadwick Boseman podría lograr un Óscar póstumo al mejor actor por "La madre del blues", si los académicos prefieren su trabajo a los de Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Anthony Hopkins ("El padre"), Gary Oldman ("Mank") y Steven Yeun ("Minari. Historia de mi familia").

En lo que respecta a los intérpretes de reparto, las nominadas en el apartado femenino son Maria Bakalova (“Borat”), Glenn Close (“Hillbilly Elegy”), Olivia Coleman (“El padre”), Amanda Seyfried (“Mank”) y Yuh-Jung Youn (“Minari”); mientras que en el masculino los académicos han elegido a Sacha Baron Cohen (“El juicio de los 7 de Chicago”), Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”), Leslie Odom Jr (“One night in Miami…”), Paul Raci (“Sound of Metal”) y Lakeith Stanfield (“Judas and the Black Messiah”).

Finalmente, competirán por el Óscar a mejor película extranjera "Otra ronda" (Dinamarca), “Better Days" (Hong Kong), "Collective" (Rumanía), "The man who sold his skin" (Túnez) y "Quo vadis, Aida?" (Bosnia-Herzegovina).