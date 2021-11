01/11/2021 09:46 cultura ZEA MAYS Aiora Renteria, vocalista de Zea Mays, se retira un tiempo de los escenarios tras un cáncer ANE SANTESTEBAN | EITB MEDIA Según ha anunciado la vocalista bilbaína en redes sociales, ha sido operada de urgencia por un cáncer de útero. Ha agradecido todo el apoyo recibido y ha señalado que la música, a la que califica de "compañera de viaje", también "está siendo una cura fundamental". Escuchar la página Escuchar la página

La cantante y compositora del conocido grupo de rock Zea Mays, Aiora Renteria, ha anunciado que ha decidido alejarse "durante un tiempo" de los escenarios tras ser operada de urgencia por un cáncer de útero.

Según ha anunciado la vocalista bilbaína en redes sociales, "todo ha ido bien. Aún así, he decidido alejarme durante un tiempo de los escenarios, poniendo mi cuidado personal en el centro", ha indicado.

Tras el anuncio, no han tardado en llegar las muestras de cariño. Así, Renteria ha agradecido todo el apoyo recibido y ha señalado que la música, a la que califica de "compañera de viaje", también "está siendo una cura fundamental".

"La vida es un cambio continuo y como grupo nos toca adaptarnos a una nueva situación. El cuerpo que me sostiene y me da fuerza encima del escenario me ha pedido prioridad", ha señalado la cantante que lidera la banda bilbaína formada en 1997.

Además de los seguidores de Zea Mays, numerosos grupos y solistas de Euskal Herria han mostrado su apoyo a la cantante bilbaína, como Gatibu, Bulego, Izaro Andrés o Gorka Urbizu.