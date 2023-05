cultura CONCIERTO Sting actuará el 16 de diciembre en el Navarra Arena EITB MEDIA Publicado: 09/05/2023 11:13 (UTC+2) Última actualización: 09/05/2023 11:22 (UTC+2) Las entradas salen a la venta este jueves. La gira "My Songs", que arrancará en Europa con la cita en Bilbao el 1 de junio, recoge las canciones míticas tanto de The Police como de la trayectoria de Sting en solitario. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Sting, en uno de sus conciertos. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Stingek kontzertua eskainiko du abenduaren 16an Navarra Arenan

Noticias (1) Sting actuará en Bilbao el 1 de junio

El artista británico Sting sumará Pamplona a su gira internacional "My Songs" y actuará en el Pabellón Navarra Arena el próximo 16 de diciembre a las 22:00 horas. Las entradas saldrán a la venta este jueves, día 11 de mayo, a las 10 horas a través de lasttour.org y seetickets.com.

La gira arrancará en Europa con la cita en Bilbao, el próximo 1 de junio, que tiene colgado ya el cartel de "últimas entradas a la venta".

My Songs recoge las canciones míticas tanto de The Police como de la trayectoria de Sting en solitario. Entre los temas figuran los grandes éxitos como "Fields of God", "Shape of my Heart", "Roxanne", "Demolition Man" o "Englishman In New York".

Durante esta gira Sting estará acompañado por una banda de rock eléctrico y por el artista Joe Summer, hijo del cantante, encargado de abrir el concierto en la capital Navarra.