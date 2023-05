Muere Tina Turner, 'simply, the best'

La cantante y actriz Tina Turner ha fallecido este miércoles a los 83 años de edad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza), después de sufrir una larga enfermedad, según ha informado un portavoz de la familia en un comunicado.

Tina Turner comenzó su carrera en la década de 1950, durante los primeros años del rock and roll, y evolucionó hasta convertirse en un fenómeno cultural y social sobre todo en los 80.

Apodada la "Reina del Rock 'n' Roll", Turner ganó ocho premios Grammy. Será eternamente recordada por canciones como "What's Love Got to Do with It", "The Best", "Private Dancer" y "I Don't Wanna Lose You".

Su verdadero nombre era Anna Mae Bullock, nacida el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee (Estados Unidos).

Fue su álbum "Let's Stay Together", del cantante d'Al Green, el que la hizo saltar a la fama mundial en 1972 y doce años después sacaría su quinto álbum, que la elevaría a la cumbre del éxito con la venta de ocho millones de ejemplares y tours en los que llenó tantos estadios que el Guiness de Récord la consideraba la artista que había reunido más público en sus conciertos.

"Con su música y su infinita pasión por la vida, ella maravilló a millones de fans en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy le decimos adiós a una querida amiga que nos deja a todos su mayor trabajo: su música", señala la cuenta de la cantante en Instagram.

Turner se instaló en 1995 junto con su marido, el productor musical alemán Erwin Bach, en Suiza y en 2013 renunció a su nacionalidad estadounidense y adoptó la de su país de residente.