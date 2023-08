cultura zinemaldia J.A. Bayona y Hirokazu Kore-eda entre los cineastas que competirán en la sección de Perlak del Zinemaldia eitb media Publicado: 18/08/2023 12:21 (UTC+2) Última actualización: 18/08/2023 12:29 (UTC+2) "The Zone of Interest" de Jonathan Glazer inaugurará la sección del Premio del Público y la nueva película de Ladj Ly, "Bâtiment 5", la clausurará fuera de concurso. Escuchar la página Escuchar la página

Cartel de la sección de Perlak de Zinemaldia 2023. Foto: sansebastianfestival.com Whatsapp

Diecisiete cineastas renombrados procedentes de todo el mundo compondrán la selección de Perlak de la 71ª edición del Festival de San Sebastián. la recompensa por el premio a la mejor película es de 50 000 euros y el premio a la mejor película europea consigue de 20 000 euros.

Las películas que compiten en la sección de Perlak —salvo la clausura— son candidatas al Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián, que es otorgado por el público asistente al primer pase de la película.

Los cineastas que componen la selección de Perlak son Maite Alberdi (con La memoria infinita), Nikolaj Arcel (con La tierra prometida), J.A. Bayona (con La sociedad de la nieve), Stephanie Di Giusto (con La bailarina), Michel Franco (con Memory), Matteo Garrone (con I'm Capitain), Craig Gillespie (con Golpe a Wall Street), Jonathan Glazer (con La zona de interés), Ryusuke Hamaguchi (con Evil Does Not Exist), Todd Haynes (con Secretos de un escándalo), Aki Kaurismäki (con Fallen Leaves), Hirokazu Kore-eda (con Monstruo), Christian Petzold (con El cielo rojo), Celine Song (con Vidas pasadas), Warwick Thornton (con The New Boy), Justine Triet (con Anatomía de una caída) y Wim Wenders (con Perfect Days).

'The Zone of Interest' de Jonathan Glazer inaugurará la sección del Premio del Público y la nueva película de Ladj Ly, 'Bâtiment 5', la clausurará fuera de concurso.