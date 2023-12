cultura Cierre del Altxerri Una ciudad más callada y tenue N. V. | EITB Media Publicado: 28/12/2023 09:46 (UTC+1) Última actualización: 28/12/2023 10:49 (UTC+1) La galería de arte y sala de conciertos Altxerri bajará la persiana el 31 de diciembre, después de 40 años alimentando y dinamizando la oferta cultural del centro de San Sebastián. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

0:31 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Donostia isil eta hitsagoa

Una ciudad sin música y sin obras de arte es, inevitablemente, un lugar peor. A pesar de intentar firmemente domar la nostalgia, podemos afirmar que es mucho lo que se pierde cuando una ciudad despide un refugio que ha mostrado durante cuatro décadas obras de, entre otros y otras, Eduardo Chillida, Esther Ferrer, Remigio Mendiburu, Rafael Ruiz Balerdi, Idoia Monton, Nestor Basterretxea, Jose Luis Zumeta, Juan Luis Goenaga y Jose Antonio Sistiaga, además de una sala que ha acogido con gusto a músicos locales, vascos e internacionales.

Altxerri cerrará sus puertas con el final de 2023, este próximo 31 de diciembre, y se ampliará aún más el vacío para aquellos y aquellas que mantienen vivo, a pesar de todo, el pulso cultural en una ciudad que en las últimas semanas ya ha recibido varios reveses: el cierre de la librería Lagun o el parón indefinido en la actividad de la sala Doka tras detectar "graves daños" en el techo, por ejemplo.

Altxerri cierra un ciclo de 40 años, "una manera de entender y de estar en el arte y en la música en vivo", según sus responsables. Han disfrutado de "un local emblemático y privilegiado" en pleno Boulevard donostiarra y, una vez dado por finalizado el recorrido del proyecto emprendido en 1983 por Artemio Zarco y Pepita Zozaya, Victor Suinaga y Piedi Iriondo y Ramón Iriondo y Raquel Martínez Ubago, "nos queda, sin nostalgia, agradecer sobre todo la confianza de los artistas, la de todos los clientes y amigos y la de los trabajadores que nos han apoyado en esta singular andadura".

Adiós

En la última semana del Altxerri no faltarán, claro, ni la música ni las artes plásticas. En la galería, se podrá visitar la exposición "Continuo-Discontinuo" de Rakel Ubago, mientras que pasarán por el escenario de la sala de conciertos Mikel Erentxun (26 de diciembre), Travellin' Brothers (28 de diciembre), Giorgio Bassmatti (29 de diciembre) y el grupo gasteiztarra Los Misterios (30 de diciembre).

Travellin' Brothers, exitoso grupo leioaztarra de blues, soul y americana a punto de cumplir los 20 años de carrera, actuará en el Altxerri de la mano del Club 44, una asociación de melómanos y melómanas que ha quedado, precisamente, huérfana con la despedida del Altxerri; es allí donde esta agrupación creada por Juan Soroeta en 2013 programaba sus conciertos, más de un centenar hasta la fecha.

Esta asociación, que programa conciertos sufragados a través de una cuota mensual pagada por sus socios y socias, se ve obligada ahora a dejar "nuestra casa", tal y como Soroeta explicó a la periodista de EITB Ainhoa Agirre, y busca un nuevo futuro hogar: "No será fácil, pero estoy seguro de que continuaremos".

Antes, no obstante, Travellin' Brothers realizarán una parada en el Altxerri, a las puertas de un año en el que el grupo celebrará con la ambición que lo acompaña desde su creación su vigésimo aniversario; prometen nueva música, invitados de lujo y una gira para 2024. Estará con ellos sobre el escenario, claro, Mikel Azpiroz, teclista y pianista donostiarra, miembro de la banda y viejo amigo del Altxerri.

"Una pérdida muy importante"

"El cierre del Altxerri es una pérdida muy importante", nos dice Azpiroz: "Yo empecé soñar y a ver conciertos, en mi adolescencia, en el Altxerri, y luego he pasado muchas noches allí, tocando con diferentes proyectos. Es terrible perder un sitio precioso e histórico, el club más importante de la ciudad. Me parece muy triste".

El grupo no ha preparado nada ex profeso para el concierto del jueves. Será un concierto "muy lúdico", como acostumbran a ser los de Travellin' –nos adelanta Azpiroz–, "con buenas vibraciones", y "pondremos la sala patas arriba, como en las anteriores ocasiones". Es la cuarta vez del grupo en el Altxerri, gestionado en los últimos tiempos por el equipo de Dabadaba.

Travellin Brothers (Azpiroz, a la izquerda), en Altxerri. Foto: Club 44

De todas formas, no cabe duda de que será un concierto especial: "Para mí seguro, por la estrecha relación que me une al Altxerri".

"Donostia se quedará huérfana"

Y a partir del 1 de enero, ¿qué? "Donostia se quedará huérfana", explica Azpiroz. "Cerró el Etxekalte, el Be Bop se ha transformado, y ya no queda nada de lo que fue ese circuito. Antes, tocábamos en las tres salas en un solo fin de semana, y ahora ha desaparecido todo".

"No será fácil encontrar algo parecido. No creo en la Donostia actual existe la sensibilidad suficiente, pero no perdamos la esperanza", nos dice.

Nos ponen muy difícil creer en ello, es cierto, pero ojalá estemos, como cantan Azpiroz y su grupo Travellin' Brothers, en el camino hacia un día mejor.