cultura Teatro "Mr Bo" comienza su camino de la mano de la compañía Marie de Jongh N. V. | EITB Media Publicado: 29/12/2023 14:20 (UTC+1) Última actualización: 29/12/2023 14:21 (UTC+1) La compañía vasca estrena hoy, 29 de diciembre, en Leioa una nueva obra para público infantil y adulto. Como acostumbran, se trata de una obra sin texto, en el que las máscaras y gestos nos harán llegar su mensaje, esta vez sobre el poder. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

"Mr Bo", de Marie de Jongh Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: "Mr Bo"k bere bidea hasi du Marie de Jongh konpainiaren eskutik

La compañía teatral Marie de Jongh estrena hoy, 29 de diciembre, el espectáculo "Mr Bo", dirigido al público infantil y adulto, en el teatro Kultur Leioa de la localidad vizcaína.

Fieles a su estilo durante la última década, la compañía trasladará la historia al público, a partir de los 3-4 años, a través de máscaras y gestos, sin texto.

"Mr Bo" aborda el poder mediante "el humor, la risa, la diversión y máscaras muy especiales": ¿qué es el poder?, ¿quién lo emplea?, ¿cómo se utiliza?, ¿qué nos convierte en tiranos?

Tres sirvientes viven acostumbrados a obedecer a todo lo que diga Mr Bo. Llevan toda la vida a merced de su amo, bajo la autoridad del señor Bo. Cuando su jefe era niño, los sirvientes tuvieron una oportunidad de decir no, pero no lo hicieron y han tenido que resistir la tirania del patrón. De repente, les surgirá una nueva oportunidad de decir no.

El equipo artístico está compuesto por actores y actrices habituales en la compañía: Ana Meabe, Ana Martínez, Javier Renovales y Anduriña Zurutuza, dirigidos por Jokin Oregi, director artístico de Marie de Jongh. En esta ocasión, Javier Tirado ha colaborado con Oregi y se ha encargado de diseñar y fabricar la imaginería de plástico, el atrezzo y las máscaras.