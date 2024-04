cultura En el Gayarre "La casa de Bernarda Alba", vista por Alfredo Sanzol, en Pamplona N. V. | EITB Media Publicado: 26/04/2024 11:46 (UTC+2) Última actualización: 26/04/2024 11:46 (UTC+2) Para su primera adaptación de Lorca, el dramaturgo y director pamplonés cuenta con el apoyo de un elenco en el que destacan Ane Gabarain y Patricia López Arnaiz. Viernes y sábado en el Gayarre, con todo vendido. Escuchar la página Escuchar la página

Ane Gabarain, Patricia López Arnaiz y Ana Wagener. Foto: Bárbara Sánchez Palomero.

Euskaraz irakurri: "La casa de Bernarda Alba", Alfredo Sanzolen begietan, Iruñean

El dramaturgo y director de escena navarro Alfredo Sanzol regresa al teatro Gayarre de Pamplona dirigiendo por primera vez un texto de Federico García Lorca. Lo hará con una puesta en escena contemporánea de La casa de Bernarda Alba que ha agotado sus entradas para las dos funciones previstas, el viernes y sábado, 26 y 27 de abril.

En palabras de Sanzol, director del Centro Dramático Nacional en Madrid, con la puesta en escena de La casa de Bernarda Alba "lo que he querido es conectar directamente con la realidad que vivimos ahora. No he querido ver a estos personajes como unos fantasmas del pasado, unos fantasmas de 1936, que viven unos problemas solucionados; sino he querido contar una historia con personajes, que están ahora en nosotros y en nuestros cuerpos, viviendo nuestros problemas de ahora", ha indicado.

La puesta en escena de esta actualización de la obra cuenta con quince actrices, entre las que se encuentran las ganadoras del Goya vascas Ane Gabarain y Patricia López Arnaiz además de Ester Bellver, Eva Carrera, Lupe Elizaga, Claudia Galán, Belén Landaluce, Maite Legarrea, Inma Nieto, Sara Robisco, Isabel Rodes, Nerea Roldán, Ane Sagüés, Teresa Sarriguren y Ana Wagener.