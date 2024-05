cultura Obituario Muere a los 77 años el escritor estadounidense Paul Auster EITB MEDIA Publicado: 01/05/2024 09:25 (UTC+2) Última actualización: 01/05/2024 09:34 (UTC+2) Ha fallecido este martes en su casa, en Brooklyn (Nueva York), a causa de un cáncer de pulmón. Autor de una prolífica obra, 10 de sus trabajos han sido traducidos al euskera. Escuchar la página Escuchar la página

Imagen de archivo de Paul Auster, en Bilbao. Foto: EITB MEDIA

Euskaraz irakurri: Paul Auster idazle estatubatuarra hil da, 77 urte zituela

El aclamado novelista estadounidense Paul Auster, autor de una prolífica obra en la que destacan la Trilogía de Nueva York, Brooklyn Follies o La invención de la soledad, ha fallecido este martes a los 77 años, en su casa de Brooklyn (Nueva York), a causa de un cáncer de pulmón.

Nacido en el seno de una familia judía de ascendencia austríaca en 1947, en Newark (Nueva Jersey), Auster haría más tarde de Brooklyn su casa y el escenario de sus novelas, especialmente en las décadas de 1980 y 1990.

Construyó en todas sus obras laberintos literarios, a modo de muñecas rusas o matrioskas, en las que mezcla ficción, realidad y autobiografía, y con las que atrapó a millones de lectores en todo el mundo.

Además de novela, su prolífica obra ha sido traducida a más de 40 idiomas, entre ellos el euskera, e incluye poesía, relatos, ensayos o guiones de teatro y de cine (algunos dirigidos por él).

Auster estudió en la Universidad de Columbia, epicentro de las actuales protestas estudiantiles contra la guerra de Israel en Gaza, y participó en las manifestaciones de 1968 en contra de la guerra de Vietnam.

Debutó como escritor en 1982 con La invención de la soledad, que gira alrededor de la muerte repentina de su padre; sin embargo, la verdadera fama le llegaría con Trilogía de Nueva York, una serie de novelas que agrupa Ciudad de cristal, Fantasmas y La habitación cerrada. En 2017, el escritor visitó Bilbao, donde presentó su novela 4 3 2 1.

Entre la preocupación de sus millones de seguidores por su estado de salud en estos últimos años, el estadounidense publicó en 2023 Baumgartner. Se trata de un libro protagonizado por un excéntrico y tierno profesor de Filosofía sumido en el dolor por la pérdida de su gran amor. Una historia sobre el azar, la memoria y el duelo del autor neoyorquino.

En 2006, el escritor recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras. En su discurso afirmó: "Me he pasado la vida entablando conversación con gente que nunca he visto, con personas que jamás conoceré, y así espero seguir hasta el día en que exhale mi último aliento".