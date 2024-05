cultura Cine 13 cortometrajes vascos competirán en el 30º Festival de Cine Fantástico FANT EITB MEDIA Publicado: 02/05/2024 16:33 (UTC+2) Última actualización: 02/05/2024 16:33 (UTC+2) El director del festival, Justo Ezenarro, ha destacado la apuesta realizada por el talento local, dándole su lugar en la sección oficial: FANT LABURREAN – EUSKAL FILMAK. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Festival de Cine Fantástico. Foto: Ayuntamiento de Bilbao Whatsapp

Euskaraz irakurri: 13 euskal film labur lehiatuko dira FANT Fantasiazko Zinemaren 30. jaialdian

Este jueves se han presentado los 13 cortometrajes vascos que competirán en el 30º Festival de Cine Fantástico FANT que organiza el Ayuntamiento de Bilbao.

En rueda de prensa celebrada en Azkuna Zentroa, el director del festival, Justo Ezenarro, ha destacado la apuesta realizada por el talento local, dándole su lugar en la sección oficial. Así, la sección FANT LABURREAN – EUSKAL FILMAK estará orientada a los cortometrajes vascos.

Estos son los cortos elegidos para el festival, cuatro de ellos en euskera: 'Betiko gaua' (Eneko Sagardoy); 'Betizu buru' (Kim Maiteny); 'Conej Steps out' (Pablo Rio); 'Deadly Draw' (Nitya López); 'Europa' (Ekain Irigoien); 'Extrema grave' (Lorenzo Ayuso); 'Feminancy' (Uxuri Etxegia); 'Hado' (Rubi Rock); 'Jende arrotza' (Imanol Ortiz); 'Nada de nada' (Gaston Haag); 'Ni lobos ni corderos' (Jose Luis Acosta); 'To bird or not to bird' (Martín Romero); y 'Txotxongiloa' (Sonia Estevez).

El público podrá verlos el viernes 3 de mayo, tras la proyección inaugural en el Teatro Campos Elíseos.

La sección oficial de cortometrajes proyectará este año 22 trabajos, 13 en la sesión dedicada a los cortometrajes vascos y nueve en la sesión de cortometrajes internacionales. Los cortometrajes internacionales participarán en la sección Panorama Fantástico en Corto.