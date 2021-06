14/06/2021 18:53 Literatura Poesía Luis Baraiazarra traduce al euskera la obra completa de San Juan de la Cruz EITB MEDIA | AGENCIAS Además del libro, se ha publicado un disco con 13 poemas musicados por el cantautor Gontzal Mendibil. Escuchar la página Escuchar la página

Las obras completas de San Juan de La Cruz han sido traducidas al euskera por el poeta carmelita Luis Baraiazarra.

Además del libro, se ha publicado un disco CD con 13 poemas del autor místico musicados por el cantautor Gontzal Mendibil.

La obra poética de San Juan de la Cruz está compuesta por tres poemas considerados mayores: "Noche oscura", "Cántico espiritual" y "Llama de amor viva", más un conjunto de poemas habitualmente calificados como menores: cinco glosas, diez romances y dos cantares. En prosa escribió cuatro comentarios a sus poemas mayores.

Durante la presentación que se ha llevado a cabo en la sede de Euskaltzaindia, en Bilbao, Gontzal Mendibil ha elogiado la traducción al euskera de la métrica de Juan de la Cruz realizada por Baraiazarra.

En el mismo acto, el consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha destacado que "recibir íntegramente y en euskera las obras de San Juan de la Cruz de manos de Luis Baraizarra es una forma increíble de enriquecer nuestro patrimonio".

Zupiria ha añadido que "esta pequeña cultura nuestra ha tenido un grupo de compañeros de viaje en el conocimiento de la cultura y del patrimonio, que han sido los y las cantantes. Seguramente muchos de nosotros y nosotras no sabríamos lo que sabemos de Etxepare, Lizardi, Lauaxeta, etc. si no nos lo hubieran contado las y los músicos".