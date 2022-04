Literatura Antología ''Enborretik'' "El aliento poético de Joxan Artze llegaba desde lo más hondo de su ser" Natxo Velez | EITB Media Publicado: 06/04/2022 10:50 (UTC+2) La editorial Balea Zuria publica "Enborretik", una antología poética de Joxan Artze, a los cuatro años de su muerte. Hemos hablado con Pello Otxoteko, editor de la misma. Escuchar la página Escuchar la página

Muchos y muchas conocen y conocerán los poemas "Geure bazterrak", "Txoria txori", "Zure askatasunagatik", "Martxa baten lehen notak" y "Ama hil zaigu", igual que muchos otros, a través de las voces de Mikel Laboa, Oskarbi, Benito Lertxundi, Imanol, Erramun Martikorena, Negu Gorriak, Antton Valverde, Oskorri, el grupo Sen, Mursego, Gontzal Mendibil, Ibon RG, Ruper Ordorika o Amorante, entre otros.

Mikel Laboa toca "Gure bazterrak" en 1997 en el Kafe Antzokia (Vídeo: Kafe Antzokia)

A las puertas del cuarto aniversario del fallecimiento de Joxan Artze (Usurbil, 1939-2018), los responsables de la editorial Balea Zuria se propusieron divulgar la obra del poeta, conscientes de que mucha gente no lo identificaba como el autor de muchas de las letras más presentes en el imaginario vasco.

La antología Enborretik es el resultado de esa empresa, cuyo lanzamiento hemos aprovechado para hacer un recorrido de la mano del escritor, traductor y profesor Pello Otxoteko, editor del libro, por la cristalina obra poética de Joxan Artze, desde los poemas más experimentales y emancipadores de sus comienzos hasta la obra más tardía, de carácter más espiritual.

¿Qué vacío viene a ocupar Enborretik?

Se iba a cumplir el cuarto aniversario del fallecimiento de Joxan Artze, y nos dimos cuenta de que mucha gente no lo identificaba como el autor de algunas de sus canciones más conocidas.

Tomando esa idea como premisa, comenzamos poco a poco a hacer una lista de las que considerábamos sus canciones más conocidas y significativas. Así que esta antología viene, sobre todo, a cubrir ese vacío.

El título trae a la memoria la naturaleza, la esencia, la propia txalaparta (Artze tocaba también la txalaparta)… ¿Por qué elegisteis ese título?

Precisamente, por lo que comentas. La poesía de Artze está muy unida a la naturaleza. Y recordamos su figura junto a la txalaparta; su poesía proviene de la naturaleza, y tiene sus más profundas raíces incrustadas en ella; la naturaleza está muy presente en todas sus poesías, explícita e implícitamente.

Por tanto, fue bastante fácil llegar a esa conclusión a la hora de poner el título, todos los caminos conducían a ese lugar.

¿Cuál ha sido el criterio a la hora de elegir las poesías? ¿Qué necesitaba cada uno de los poemas para ser finalmente incluido en la selección?

Hemos dado prioridad a los poemas más conocidos en forma de canción. Queríamos recordar a las nuevas generaciones los poemas que hay detrás de esas canciones que fueron tan significativas en una época.

Además de eso, hemos intentado reunir los poemas más elegantes, mejor construidos y, a fin de cuentas, mejores.

'Enborretik'

Los poemas más visuales de las primeras publicaciones de Artze (caligramas, mosaicos de letras y palabras…) no aparecen en la recopilación. ¿Se debe a una decisión estilística o mecánica?

Se trata de una decisión mecánica. Era difícil reflejar esas obras originales en el tamaño de las páginas de nuestro libro. Es solo por eso.

Artze profesaba un profundo respeto por el lector, como se deduce de la forma compleja de algunos de sus poemas, de los juegos de palabras que utilizaba profusamente o de una muy abundante autorreferencialidad en su obra. ¿Para quién escribía Joxan Artze? ¿Cambió a lo largo de su obra ese lugar desde el que se dirigía al público?

Joxan escribía para todos y todas, y también para él mismo. Indagaba en su interior, su aliento poético le llegaba desde lo más hondo de su ser, con una gran precisión y originalidad, y creo que ese es el origen de esa originalidad.

Creo que ese rasgo no cambió demasiado a lo largo de toda su trayectoria poética, y a consecuencia de ello también nuestra propia lengua respira en la poesía de Joxan Artze. En cada verso, además de aliento, consigue luminosidad y brillo.

Dominaba la palabra y el canto, y la colisión de ambos crea un asombroso ttakun-ttakun de nuestras raíces, como queda patente en sus palabras y en sus juegos de palabras, en los que destacan la musicalidad y el ritmo. Además, su peculiar sintaxis y el uso habitual de palabras llamativas expresan mensajes profundos y sentimientos auténticos.

Según Koldo Izagirre, a partir del libro Ortzia lorez, lurra izarrez Artze "quiere ir más allá de la denuncia de la alienación, y propone desde una yoidad espiritual una moral liberadora que supere este caos organizado en lugar de enfrentarse a él".¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las principales diferencias en la poesía anterior y posterior a esa obra? ¿Qué características se mantienen?

Las características comunes son las que hemos comentado antes: el asombro hacia la naturaleza y la necesidad de confluir con ella.

Por el contrario, las principales diferencias son que a partir de Ortzia lorez, lurra izarrez la espiritualidad cobra una mayor importancia y es más patente el aroma de la transcendencia, dejando a un lado lo relacionado con la inmanencia.

Estoy de acuerdo con Izagirre, pero no del todo, ya que su planteamiento de una moral liberadora no se presenta como el camino para enfrentarse a algo; esa tendencia o búsqueda espiritual tiene como objetivo mudar en un nuevo ser humano, no ser un recurso para enfrentarse a la destrucción de ese caos inmanente. La naturaleza puede ser un medio para ir recibiendo rasgos de la transcendencia, para llevar a cabo un cambio natural, fácil y sencillo, como si se diera una ósmosis simplificada.

Al final, habéis incluido dos poemas inéditos dirigidos a su viuda Karmen. ¿Cómo los encontrasteis y por qué decidisteis incorporarlos a la recopilación?

Estamos muy agradecidos a su viuda Karmen Esteban. Nos facilitó mucho material, y también varios poemas inéditos.

Después de examinar todo, decidimos que merecía la pena publicar esos dos poemas, y ahí están en el libro, al alcance de todos y todas.

¿Qué le dirías a quien quiera acercarse a la poesía de Artze?

Pues que es una poesía que merece la pena. Se trata de una poesía que nos acerca a la naturaleza, que nos muestra y expresa los pormenores y matices de la vida. Merece la pena leer, gozar y escuchar las palabras y versos de Artze.

Su poesía nos iluminará el espíritu, nos afilará el pensamiento y nos dejará la mirada plena de felicidad. De esa manera, espantará de nuestra sensibilidad interior la oscuridad y las penas de los momentos más duros.