Música

14-15 septiembre

Pussy Riot cierra el cartel de Donostia Festibala

eitb.eus

05/07/2018

Además del colectivo ruso, The Young Wait, Ane Leux, Frank y Los Bracco también estarán en el festival que se celebrará en el Hipódromo Donostia los días 14 y 15 de septiembre.

Pussy Riot, The Young Wait, Ane Leux, Frank y Los Bracco se suman al cartel del Donostia Festibala, en el que ya figuraban los nombres de Kase.O, Berri Txarrak, C. Tangana, La M.O.D.A. o Niño de Elche.

El festival tendrá lugar el 14 y 15 de septiembre en el Hipódromo Donostia.



Pussy Riot es un colectivo multidisciplinar feminista y revolucionario formado en 2011 en Rusia. Este año han estrenado el tema ‘Bad Apples’, que se unirá a un repertorio punk rock que llama a la revolución social y feminista y la lucha contra el autoritarismo.







Así queda finalmente el cartel del festival donostiarra:

Viernes



KASE.O

C. TANGANA

NIÑO DE ELCHE

NATHY PELUSO

CAROLINA DURANTE

CALA VENTO

PET FENNEC

BETACAM

LESTER Y ELIZA

THE YOUNG WAIT

FRANK

TELMO TRENOR DJ

ALVVA DJ

MANCI DJ





Sábado



BERRI TXARRAK

PUSSY RIOT

RIOT PROPAGANDA

LA M.O.D.A.

NO AGE

LA LUZ

SEÑOR NO

LIHER

PELAX

ANE LEUX

LOS BRACCO

BLAMI DJ

FLANK SINNATA DJ

DJ ZUAITZ