Depedro: 'Hay dos tipos de música, la que emociona y la que no'

Natxo Velez | eitb.eus

26/07/2018

Depedro, la banda de Jairo Zavala, actuará el viernes en la cuarta edición del Mundaka Festival junto a Copernicus Dreams, Fink, Vintage Trouble y !!!. Hemos hablado con el músico madrileño.

El inquieto espíritu musical de Jairo Zavala (Madrid, 1973) se ha materializado en diferentes propuestas desde que comenzara a rasgar las seis cuerdas a principios de la década de los 90, pero siempre ha existido en todas un hilo conductor, su extraordinaria capacidad para emocionar.

La guitarra y la personal voz de Zavala estremecen y siguen conmoviendo, ya sean envueltas por los ritmos rockeros y la distorsión en Vacazul; al compás de la música negra en Tres Hombres; acompañando a la voz de Amparo Sánchez Amparanoia; junto al grupo estadounidense Calexico; o, como no, con Depedro, “mi discurso musical principal”, según nos explica Jairo al otro lado del teléfono.

Precisamente, será Depedro quien le traiga al Mundaka Festival este viernes, 27 de julio, donde actuará junto a su banda a partir de las 21:15 horas. Hemos querido hablar con él antes de su paso por Euskal Herria.

¿Cómo será el concierto de Depedro en Mundaka? ¿Qué músicos te acompañarán?

Estaré acompañado por mi banda habitual: Martin Bruhn, Héctor Rojo, Kike Fuentes, bilbaíno de pro, y David Carrasco.

Musicalmente, es un formato algo más musculoso que el de los discos, adaptado a nuestra visión del directo, donde hay mucha improvisación.

¿Darás especial protagonismo en el repertorio a las piezas de El pasajero, tu último disco, o repasarás toda tu carrera?

Desde luego que muchos de los temas del repertorio tienen su fundamento en el último disco, pero no me olvido de “los clásicos”. Encima en un formato de festival, que será de unos 50-60 minutos, intento no pasar por alto las preferencias del público, que es quien te da cariño y energía. Eso hay que devolverlo.

Trato de adaptar el repertorio cada día, que sea diferente, por aburrimiento personal pero también para transmitir el concepto de que la música tiene que estar fresca, viva.

¿Cuál es tu objetivo al subirte al escenario?

Que la gente logre llegar al grado emocional que a mí me da el directo. Podemos estar de acuerdo en que hay dos tipos de música, la que emociona y la que no. Así que mi lucha es tocar las teclas adecuadas para llegar a la sensibilidad de la gente.

Desde el público hemos visto cómo tu propuesta musical ha cambiado con los años, ¿qué cambios has percibido tú desde el escenario?

Siempre he tocado mucho, y desde el primer día nos hemos tomado la música como un oficio en el que hay que trabajar y aprender cada día. Respecto a mi intención, siempre ha sido la misma: hacerlo de la manera más honesta posible y como si fuera el último día de mi vida. Eso no ha cambiado.

Lo que sí ha cambiado es que ahora tengo más experiencia y sé conducir mejor esa energía que antes derrochábamos para que la emoción se concentre en el espectador.

El viaje forma parte de ti, tal y como se puede ver en tu obra y en tu trayectoria vital. ¿Qué te aporta el viaje? En el título de tu último LP diferencias entre viajero y pasajero…

Creo que el pasajero es el que recoge las experiencias que van sucediendo en el viaje y va llenando la maleta de emociones y el espíritu de inspiración.

En los viajes, te vas dando cuenta de que eres muy pequeñito, de que ahí fuera hay muchas otras realidades vitales, culturales y de pensamiento, pero, sobre todo, aprendes que al final del día nos unen muchas más cosas de las que nos separan.

Todo eso me sigue haciendo crecer, estar interesado y permanecer curioso, y lo intento trasladar a las canciones, al coloreo de los arreglos. Todavía tengo mucha hambre.

¿Has podido ver el resto del cartel del festival?

Sí, he visto que toca Vintage Trouble y !!!, con los que he coincidido en bastantes festivales. Me parece un festival muy ambicioso a nivel musical y bonito, porque es un cartel diferente a la calcomanía de muchos festivales. Aporta algo más, y creo que el público lo apreciará.

Precisamente, el sábado toca Bunbury con el que has colaborado en la canción “DF” de tu último disco.

Sí, que por cierto ya me dijo Enrique que han cambiado el nombre oficial de la ciudad. Qué le vamos a hacer, siempre llego tarde (risas). Es una pena que no coincidamos el mismo día.

Hablando de colaboraciones, colaboraste hace un par de años con Keu Agirretxea en la canción “Bila”, todo un temazo. ¿Cómo surgió?

Sé que Keu estaba cerca del discurso musical de Depedro, le gustaba, y habíamos tocado juntos en algún concierto. Me lo propuso, y me gustó mucho la canción. ¡Espero no haberla destrozado!

<a href="http://keuagirretxea.bandcamp.com/album/nomadak-eta-kofrea" _mce_href="http://keuagirretxea.bandcamp.com/album/nomadak-eta-kofrea">Nomadak eta kofrea by Keu Agirretxea</a>

Aprecio mucho la melodía en las canciones, y creo que en “Bila” Keu da en el clavo.

¿Algún mensaje para los que vayan a ir al concierto de Mundaka?

Para nosotros va a ser un gustazo tocar en un sitio tan chulo, así que solo decirles que lo disfruten con nosotros.

¿Qué planes tienes con Depedro para después de este verano? El 12 de octubre tocas en Donostia.

Sí, el 12 de octubre vamos al Teatro Principal con toda la banda, porque la última vez fuimos en acústico y parece que hay mucha demanda. Así que vamos a volver.

Al margen de los conciertos, hemos grabado un disco que saldrá en octubre con colaboraciones que me hacen mucha ilusión.

Finalmente me gustaría que me definieras brevemente estos hitos de tu carrera:

Vacazul: Es donde aprendí lo que es este oficio junto a mis compañeros. Lo dimos todo por los escenarios existentes e inexistentes de este país y de otros. Soy deudor de eso y estoy muy orgulloso de haber formado parte de ese proyecto.

Amparanoia: Amparo es una persona que siempre me ha ayudado, me ha empujado, me ha alentado, me ha enseñado… Seguimos siendo “mejores amigos” y seguimos haciendo cosas, colaborando.

Calexico: Son los compañeros de viaje con los que llevo colaborando diez años, y me quedo con que me han abierto puertas en la cabeza y me han permitido descubrir otras formas de afrontar canciones, sobre todo desde el punto de vista emocional.

Depedro: Yo no sabía qué iba a pasar con Depedro. Se ha revelado como mi discurso musical principal, y aquí estoy hablando contigo.