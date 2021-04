27/04/2021 13:09 Música 21 de junio Amaia Zubiria recibirá el premio Adarra N. V. | EITB Media El 21 de junio, Día europeo de la Música, la cantante recibirá el premio y ofrecerá un concierto en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Escuchar la página Escuchar la página

La cantante Amaia Zubiria será la artista que recibirá el premio Adarra Saria de este año a propuesta unánime del comité asesor formado por el periodista José Joaquín Forcada Forki, la responsable de comunicación de la EGO Auria Etxeandia y Esther Fernandino, técnica de Música de Donostia Kultura.

“Amaia Zubiria es una de las más destacadas representantes de la Euskal Musika. Con una carrera que se inició en los años 70 del pasado siglo y que se prolonga hasta la actualidad, ha mantenido una vigencia constante en su capacidad como intérprete y como compositora; ha sido y es una influencia primordial en las sucesivas generaciones de músicos y músicas vascas”, han argumentado para concederle el premio.

Además, también han tenido muy en cuenta la labor de Zupiria como renovadora de temas tradicionales y su colaboración con el cine vasco en señaladas bandas sonoras.

Al recibir la noticia, Amaia Zubiria ha declarado: "He tenido muchas vidas. Y veo cada uno de ellas como un círculo. Hasta no cerrar el anterior no entro en el siguiente. Si es que lo hubiera. Además, cuando cierro un aro siempre intento dejar una rendija, quién sabe. El Premio Adarra lo vivo así, como el final de este círculo que tengo con la música. Y quizá sea el comienzo del próximo”.

Concierto

Para celebrar el premio, Amaia Zubiria ofrecerá un concierto acompañada de un numeroso grupo de músicos: Pascal Gaigne, Karlos Gimenez, Angel Unzu, Iñaki Salvador, Aitor Furundarena, Ritxi Salaberria, Gonzalo Tejada, Luis Camino, Manu Gaigne...

Contará, asimismo, con la colaboración de artistas como Maider Ansa, Jaione Olazabal, Matixa Otero, Francisco Herrero o Ainara Ortega, su hijo Edorta Amurua Zubiria a la guitarra y el bertsolari Jon Maia, entre otros.

Las entradas para el concierto ya están a la venta al precio de 20 euros.

El Ayuntamiento de San Sebastián y Donostia Kultura crearon este premio en 2014 con el objetivo de reconocer con carácter anual la labor de un o una artista que, en el terreno de la euskal musika, haya desarrollado o esté desarrollando una carrera de especial relevancia e influencia. Hasta la fecha han recibido el premio Mikel Laboa, Ruper Ordorika, Benito Lertxundi, Fermin Muguruza, Anari, Berri Txarrak y Kepa Junkera.