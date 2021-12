14/12/2021 12:19 Música Nuevo espacio El festival BBK Music Legends se traslada a Bilbao con Status Quo, Paul Carrack y Hawkwind N. V. | EITB Media Tras dos años de ausencia el festival pasa de Sondika al Bilbao Arena, donde se celebrará los días 24 y 25 de junio de 2022. Escuchar la página Escuchar la página

El Festival BBK Music Legends se celebrará en junio del próximo año por primera vez en Bilbao, con Paul Carrack y las bandas británicas Status Quo y Hawkwind, pioneros del space rock que contaron en sus inicios con Lemmy Kilmister, como cabezas de cartel.

Tras faltar a su cita habitual los dos últimos años a causa de la pandemia de covid-19 en su sede de Sondika, el festival comenzará una nueva etapa en el Bilbao Arena, donde se celebrará los días 24 y 25 de junio de 2022.

Junto a la banda británica Status Quo, que alcanzó la cima de su popularidad en los años ochenta, Paul Carrack presentará su último trabajo, "One on One", mientras que los también británicos Hawkwind recalarán en Bilbao en el marco de su gira "50th Anniversary Live Tour".

Los primeros bonos para los dos días estarán a la venta desde hoy, 14 de diciembre, hasta el 6 de enero, con una oferta especial de 75 euros.