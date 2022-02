22/02/2022 12:08 Música Concierto Metallica actuará en San Mamés el 3 de julio N. V. | EITB Media El grupo californiano ofrecerá un concierto en el estadio bilbaíno. Escuchar la página Escuchar la página

El grupo de metal Metallica actuará el próximo 3 de julio en el estadio de San Mamés, en Bilbao. Junto al mítico grupo californiano estarán ese día Weezer, The Hellacopters, Nothing But Thieves y The Regrettes.

El concierto está enmarcado dentro del Bilbao Bizkaia Rock Day, se prevé un aforo para 45 000 personas y las entradas se pondrán a la venta este jueves, 24 de febrero.

Los precios de las entradas serán los siguientes: PL1 Golden Ring 125€ + 16.50€ gastos; PL2 grada 110€ + 14.50€ gastos; PL3 grada 90€ + 12€ gastos; PL4 general pista 85€ + 11.50€ gastos; PL5 grada 79€ + 10.50€ gastos. También habrá paquetes VIP a un precio de 245€ + 32.50€ gastos y 230€ + 30.50€ gastos.

La última visita del cuarteto a Euskal Herria fue en 2007, dentro del festival Bilbao BBK Live, en una noche en la que tocaron íntegro su icónico disco "Master of puppets".