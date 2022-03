09/03/2022 16:33 Música 2-27 de agosto Azucena Vieites ilustra el cartel de la Quincena Musical N. V. | EITB Media La imagen de la octogésima tercera edición del festival rememora el verano, estación en la que se desarrolla la cita. Escuchar la página Escuchar la página

La artista Azucena Vieites (Hernani,1967) es la autora del cartel que será imagen de la 83ª Quincena Musical, festival que se desarrollará entre el 2 y el 27 de agosto.

La imagen que Vieites ha elegido para el cartel es una fotografía o, más bien, una captura de una imagen de vídeo, en la que se adivina el reflejo de los rayos de sol sobre el mar: "Me gusta esa idea de conectar la imagen con el momento en el que va a tener lugar el evento: agosto, es verano y esa idea como de estío o de luz intensa que se proyecta sobre una superficie determinada", explica.

La obra de Azucena Vieites se encuentra en las colecciones de numerosas instituciones y museos como San Telmo Museoa, el Museo Reina Sofía, el Artium de Vitoria o el IVAM de Valencia. En 1994 participó en la fundación de Erreakzioa, una iniciativa para el desarrollo de propuestas entre la práctica artística y el pensamiento feminista.

Con respecto a la invitación recibida desde la Quincena Musical, Vieites está muy agradecida.: "La recibí con mucha alegría aunque también me produjo una sensación de responsabilidad. Yo conocía la Quincena, pero como una ciudadana guipuzcoana más; y había visto los carteles que se habían hecho hasta la fecha, pero hasta ahí. De todas formas he de decir que me parece una iniciativa estupenda; está muy bien encargar la imagen de un festival de las características de Quincena a artistas vascos".

Sin vetos

Durante la presentación del cartel de la Quincena Musical, su director Patrick Alfaya ha asegurado que no esperan afecciones "muy graves" a consecuencia de la guerra de Ucrania. Después de que algunos programadores hayan emprendido un boicot contra artistas rusos y rusas, Alfaya ha manifestado que la Quincena no vetará a nadie por su nacionalidad.