Música Entrevista El cielo, aquí y ahora, en el primer disco de Merina Gris Berezi Fernandez | EITB Media Publicado: 11/03/2022 15:15 (UTC+1) El grupo donostiarra ha publicado hoy su primer LP: "Zerua orain". Han compartido con EITB Media el concepto del disco y las ideas y preocupaciones que en él tienen cabida.

Los tres músicos nacidos en los 90 que forman Merina Gris están bajo la presión de disfrutar, con una sobredosis de dopamina y a gusto con su anonimato. Hoy han publicado su primer disco largo, "Zerua orain", que contiene ocho canciones que, si bien no parten con tales pretensiones, podrían convertirse en himnos generacionales.

En las letras, señalan la necesidad de estar conectados, el FOMO (Fear Of Missing Out) o "temor a perder algo, las dinámicas de crear-consumir-deshechar y la ilusión de felicidad tras los likes.

De todas maneras, también se observa la necesidad de crear un lugar en medio de esta vorágine: "Lo peor es que todos y todas estamos dentro de ella, hablamos ese mismo idioma", explican los dos integrantes masculinos y la integrante femenina de Merina Gris.

Dicen haber partido de los hábitos de consumo y la autocrítica para encontrar la fórmula que les haga asomar la cabeza en esa neblina.

El cielo, ¿cuándo?

El trío donostiarra publicó en 2020 "Besteek zer", su primer single. A partir de entonces, han llegado colaboraciones, videoclips, otras siete canciones, un gran apoyo del público y el cartel de "sin entradas" en su primer concierto.

Aunque estén dispuestos a poner en cuestión esa satisfacción inmediata y defender su propuesta sobre el escenario, se puede sentir que tienen el cielo al alcance de la mano. Y ellos no quieren hacer "nada" para detener la sensación de estar flotando entre las nubes.

"Si permanecemos todo el tiempo mirando a lo que queremos tener, lo que viene, lo que se fue y lo que tuvimos, nos perdemos el presente"

Quieren disfrutar lo que les está ocurriendo, pero asoma un punto de miedo: "Nos pasa como cuando vas de vacaciones, que piensas: Esto lo tengo que disfrutar sí o sí".

Esto les ha acarreado "un poco de ansiedad", porque muchas veces "nos presionamos a nosotros mismos con la necesidad de disfrutar", explican los miembros del grupo.

Merina Gris recuerda que el cielo "siempre está encima", a pesar de que seamos una sociedad que tiene "muy interiorizado la falta de eternidad de las cosas": "Siempre tienes el cielo ahora. Es más, eso es lo único que tenemos: si permanecemos todo el tiempo mirando a lo que queremos tener, lo que viene, lo que se fue y lo que tuvimos, nos perdemos el presente".

En una decisión que poco tiene de azarosa, el disco se cierra con la canción "Antes no era más feliz", una canción sobre la nostalgia, una antinana: "¿Por qué nos parece que en el pasado éramos más felices? Hay muchos factores, claro, pero uno de ellos es que no teníamos con qué comparar nuestra realidad. Si no hay pasado, no puede existir la comparación. Y si no hay comparación, la satisfacción es más fácil".

Para los tres músicos, que rondan la treintena, tomar conciencia del pasado ha resultado "una especie de revelación".

Después de publicar el disco. el trío se lanzará al escenario con la fuerza imparable de quien identifica sus limitaciones, reflexiona sobre ellas y las acepta. El primer concierto será este sábado en la sala Dabadaba de San Sebastián.