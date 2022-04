Música Galardón Joseba Tapia recibirá el premio Adarra N. V. | EITB Media Última actualización: 06/04/2022 12:44 (UTC+2) Publicado: 06/04/2022 11:54 (UTC+2) El músico de Lasarte recogerá el premio el próximo día 21 de junio, y lo celebrará ese mismo día con un concierto en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Escuchar la página Escuchar la página

El músico Joseba Tapia recibirá este año el premio Adarra, otorgado desde 2014 por el Ayuntamiento de San Sebastián "con el objetivo de reconocer con carácter anual la labor de un o una artista que, en el terreno de la música vasca, haya desarrollado o esté desarrollando una carrera de especial relevancia e influencia", siguiendo el dictado de un consejo asesor formado por el periodista José Joaquín Forcada Forki, la responsable de comunicación de la EGO Auria Etxeandia y la técnica del Área de Música de Donostia Kultura Esther Fernandino.

El jurado ha esgrimido los siguientes argumentos para conceder el premio a Tapia: "Su dilatada carrera, su versatilidad (habiendo demostrado su excelencia musical en muy variados estilos y en compañía de un gran número de músicos de marcada importancia). La conservación y difusión de un acerbo musical popular, la composición de un gran número de nuevos temas y su labor demostrando la vigencia musical del acordeón en muy diversos contextos musicales".

Al recibir la noticia, Joseba Tapia ha declarado los siguiente a Donostia Kultura: "Me siento compañero de generación y colega de los cantantes vascos premiados antes que yo. Somos cantantes vascos profesionales que luchamos en favor del euskera y del arte. Aunque este premio me lo den a mí, quisiera compartirlo con todas y todos los músicos, técnicos y profesionales con los que he trabajado y trabajo habitualmente".

Desde 2014, han recibido el premio Adarra Mikel Laboa, Ruper Ordorika, Benito Lertxundi, Fermin Muguruza, Anari, Berri Txarrak, Kepa Junkera y Amaia Zubiria.

Tapia recogerá el premio, una escultura creada por Marijose Rekalde, el día 21 de junio, Día Europeo de la Música, en el escenario del Teatro Victoria Eugenia, y a continuación ofrecerá un concierto acompañado de Nerea Erbiti (voz), Olaia Inziarte (voz), Kristina Aranzabe (voz), Iñigo Telletxea (bajo), Iker Uriarte (orquestina), Jexux Aranburu (teclados), Ion Celestino (trompeta), Amets Aznarez (trombón), Ibon Irixoa (saxo tenor) y Mixel Ducau (saxo alto).

Este concierto sustituye al que Tapia había anunciado en el mismo recinto para el día 28 de abril, y las entradas para este seguirán siendo válidas.

Las entradas para el concierto del día 21 de junio están ya a la venta a un precio de 18 euros en las taquillas del Victoria Eugenia y el Teatro Principal, y en la web de Donostia Kultura.