ØDEI: "El rap me sirve para mostrar mis debilidades sin miedos ni complejos, a través de un personaje"

El músico urruñarra Odei Barroso (Barakaldo, 1988) ha hecho terapia bajo el nombre de ØDEI, y ha compilado el resultado de ese inmisericorde careo consigo mismo en Terapia, disco autoproducido de quince canciones. Y es que, ¿qué son la creación honesta y la terapia, si no son un honrado interrogatorio con uno mismo?

Las canciones de este primer trabajo en solitario de Odei, que llega tras tres discos con el grupo 2zio, desprenden sinceridad devenida en poesía cruda y desprovista de artificios exagerados y vacuos: recuerdos que huyen de la nostalgia, reflexiones y reivindicaciones políticas y sociales, preguntas sin vocación de ofrecer respuestas, juegos de palabras, homenajes, réplicas… El nuevo disco de ØDEI reparte caricias y mordiscos, ambos sustentados por sombríos sonidos drill.

Terapia es un disco hecho con orgullo pero sin vanidad desde la periferia musical y geográfica, más allá del triángulo de la CAV, y también es una necesaria invitación a escuchar aquí y ahora sonidos emergentes, más allá de lo dominante y lo residual. Terapia supone, además de una exhortación para seguir atentos y atentas a lo que ocurre allende lo inmediato, un muy disfrutable trabajo lírico y musical, emocionante e intelectualmente estimulante.

Hemos hablado con Odei sobre todo ello.

Después de sacar tres discos y dar por terminado el recorrido de 2zio, has firmado Terapia bajo el nombre de ØDEI. ¿Qué querías mantener de 2zio y en qué aspectos te gustaría distanciarte de tu anterior proyecto?

Se trata, de alguna manera, una continuación de mi anterior camino. Es mi primer disco en solitario, pero también mi cuarto disco, y me gustaría mantener la experiencia adquirida en 2zio.

De todas formas, también quiero presentar algo más nuevo, más personal y más mío. He dicho en anteriores ocasiones que este es un proyecto que he podido hacer gracias a 2zio, pero que contiene, a su vez, todo lo que no podía hacer en 2zio.

ØDEI. Foto: Pierre Balacey.

Has asumido la producción musical junto a Jo Olascuaga. ¿Cómo has utilizado las infinitas opciones que te da la electrónica para delimitar el universo musical de Terapia?

Es cierto que el de la electrónica puede ser un territorio muy amplio e infinito, más aún con los recursos que pone a nuestro alcance Internet.

Lo que ocurre a la hora de dar una coherencia musical al proyecto es que todas las bases de datos que preparo, todos mis sonidos, pertenece a las texturas que a mí me gustan. Son bombos y bajos muy drill y trap. Creo que, sobre todo, es la coherencia de esos bajos la que aporta unidad al disco, junto a la creación de los samples melódicos.

En ese apartado melódico, soy muy oscuro a la hora de crear, eso es lo que me inspira. Diría que la elección de esos kick, bass y beats y la textura oscura de los samples son lo que dota de unidad a todo el trabajo. Todas se mueven en la misma dirección, y en la producción de este disco he buscado esa estética.

¿Cómo ha sido el proceso de composición de los quince temas? ¿Cuánto hay de vestir con palabras la música y cuánto de rodear las palabras de bases musicales?

Primero trabajo la parte musical, y siempre es después cuando llegan las letras. Todas las letras del disco han sido escritas sobre una base instrumental. Siempre escribo cuando la base ya está encaminada.

El instrumental condiciona mi manera de escribir, y lo respeto mucho. La mayoría de las veces, comienzo desde un sample, ambiente o sonido concreto que voy trabajando con un tempo al que añado un kick. Es partiendo desde ahí donde se va formando todo poco a poco.

Suelo tener preparados algunos beats sobre los que voy probando diferentes samples. Después, comienzo a definir las estructuras y a meter los bajos.

Terapia da zuretzat kantuak idaztea, zeure buruarentzat idazten dituzu lehenik eta behin. Norentzat argitaratzen dituzu, baina?

Y las letras van sobre todo eso. Empiezo a escribir cuando tengo el instrumental totalmente acabado, con intro y todo.

Escribir canciones es una terapia para ti, escribes sobre todo para ti mismo. Pero ¿para quién publicas?

Cuando estoy creando, escribo de un modo totalmente personal e íntimo, como si estuviera encerrado en mi cueva. Lo hago sin pensar demasiado hacia fuera. Pero es cierto que luego lo publico, no lo guardo para mí, y doy el paso de enseñar mi creación a la gente.

¿Para quién? Muchas veces ni yo mismo sé quién va a ser el o la oyente, porque me he dado cuenta de que tengo oyentes de perfiles muy diferentes. No hay una franja concreta de edad, y también se me acercan personas que no son necesariamente oyentes de rap… Le abro mi mundo a aquel que quiera recibirlo.

De todas formas, es cierto que muchas veces pienso sobre todo en mi alrededor rapero, en aquellos y aquellas que escuchan rap en su día a día.

El disco se titula "Terapia", pero no parece que el mundo de la música sea un espacio muy estable para el cuidado de la salud mental: exposición, precariedad…

Sí, estoy totalmente de acuerdo. Como todo lo relacionado en nuestro país con el arte y la música, es ciertamente preocupante y aterrador. Siempre tenemos que compatibilizar la carrera artística con otras obligaciones y tareas, y cuando la gente me dice que un proceso de dos años para sacar el disco es largo, le digo que tiene razón. Pero tengo más de un trabajo más, y estoy enfrascado en miles de cosas.

La mayor parte de este disco se ha creado en la franja que va desde las doce de la noche a las cuatro de la madrugada. Y eso demuestra un poco cuáles son las circunstancias en las que creamos.

Me llama mucho la atención el uso del "yo" en el rap. ¿En qué medida es válido el parapeto de la ficción, como en literatura, en un ámbito como el rap donde se reivindica tanto "la honestidad"?

Sí, el "yo" está muy presente tanto en mi disco como en el 90 % del rap que escucho. Yo he ido viendo diferentes funciones en ese "yo". Por un lado, un "yo" que sirve para expresar y liberar todo lo que uno tiene que decir, y por otro lado un "nosotrxs".

Me parece que con un "yo" se pueden identificar muchos y muchas "nosotrxs", y en el rap se ha convertido más eficaz hablar del "yo" que del "nosotrxs". En la sociedad actual, viendo su funcionamiento, se ha vuelto más eficaz hablar desde el "yo", es más honesto y real.

¿Que tiene límites? Pues claro. En muchos momentos es difícil delimitar la frontera entre persona y personaje. De todas formas, siempre he defendido que cuando estoy rapeando creo un personaje, pero, en mi caso, ese personaje es muy cercano al Odei real.

En el rap, hay gente que opta por crear un personaje más ficticio, y otros lo hacen en un menor grado. Yo pertenezco a ese segundo grupo, porque me parece que no podemos justificar todo en nombre del personaje, ya que detrás hay una persona. Muchas veces el personaje nos ofrece protección, pero, al menos en mi caso, esa protección tiene ciertos límites; soy muy sincero a la hora de escribir.

En los últimos años he visto, sobre todo en el rap francés, que ese "yo" siempre es muy fuerte y viril, que es el mejor, pero mi "yo" es una antítesis de eso. El rap me sirve para mostrar mis debilidades sin complejos ni miedos, a través de un personaje.

Negu Gorriak, Su Ta Gar, Selektah Kolektiboa, Kery James… En los textos abundan referentes y referencias al pasado, pero es un disco que mira al futuro estilística y temáticamente. ¿Cómo ves la salud de la música vasca desde esa mirada? No parece que la endémica nostalgia se pueda justificar por la falta de oferta, mucho menos si miramos a Iparralde: Kuartz, Lumi, Habia, Bloñ, Ztah, Torheit…

La verdad es que creo que la creación musical vasca goza de muy buena salud. Hay propuestas muy diferentes, interesantes, innovadoras y que rompan con ciertos esquemas. Ahora, por ejemplo, estoy oyendo el disco de Mairü, que tiene otro toque. También están todos esos grupos que has mencionado y que se mueven por nuestra zona… En ese sentido, me parece que existe una propuesta rica, variada e innovadora.

Lo que ocurre es que por un lado están los creadores y las creadoras y por otro está el público. Y diría que la masa de oyentes se está despertando y adaptando a esa innovación muy lentamente. No sé si es porque estamos demasiado anclados en el movimiento rock y punk o por alguna otra razón. Yo siempre he dicho que este no un territorio rap.

En estos años en los que el rap ha explotado y es la principal música en Francia por delante del pop y el reggaetón, veo que en Euskal Herria el rap no es ni mucho menos la música principal. Y tampoco digo que lo debiera ser.

Y si lo fuera, ¿la oferta sería similar? ¿El hecho de que el rap tomara el centro no haría que las propuestas fueran diferentes?

Sí. Es cierto que tomar el centro puede cambiar mucho la propuesta, pero no estoy tan seguro de que el rap renunciara a su riqueza y a la diversidad de su oferta por convertirse en la principal música. En Francia se puede ver que la diversidad aflora en el rap, y no existe necesariamente una sola tendencia.

No existe ninguna uniformidad por el hecho de que sea la música principal. Al contrario, diría que los y las artistas de rap tienen cada vez más empuje por hacer cosas nuevas.

El rap es una música tan periférica, también en Francia, que lleva al centro a muchas periferias, y eso es lo que me parece tan interesante y no veo en nuestro país.

Veo que, desde la supremacía de Hegoalde, muchas veces se alaba a tal o cual grupo y se le pone la etiqueta de innovador o precursor, y muchas veces pienso que es tipo de grupo ya existe desde hace diez años o más. Eso me enfada un poco: ¿ahora, como ha surgido en el centro o en un lugar desde el que la gente lo ve más fácilmente, es válido y es innovador? ¡Si se hacía hace diez años y nadie le hacía ni caso!

Me parece que miramos muy poco hacia los márgenes, y si miráramos más hacia allí el consumo de música podría ser mucho más rico; no me refiero a la creación musical, que ya lo es.