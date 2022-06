Música 29-31 de julio Bob Stroger, Raimundo Amador y Travellin' Brothers, en el Bilbao Blues Festival N. V. | EITB Media Publicado: 09/06/2022 12:46 (UTC+2) Última actualización: 09/06/2022 12:46 (UTC+2) El Arenal de Bilbao acogerá quince conciertos gratuitos los días 29, 30 y 31 de julio. También habrá actividades complementarias como clases de baile, pasacalles… Escuchar la página Escuchar la página

Los últimos tres días de julio, entre los días 29 y 31, Bilbao acogerá la primera edición del Bilbao Blues Festival. Los conciertos serán gratuitos, y los escenarios estarán colocados en el paseo del Arenal y en el quiosco.

Actuarán Bob Stroger, Kim Johnson y Chicago All Stars, Shemekia Copeland, Fantastic Negrito, Raimundo Amador, Blues Triumvirate, Ronnie Baker Brooks, Flamingo Tours, Wax & Boogie feat Drew Davies, Noa & The Hell Drinkers, Dana Fuchs, Micky & The Buzz y Travellin' Brothers, que presentarán su nuevo disco "Coming home".

Además, también se ofrecerán clases gratuitas de baile de estilo boogie-woogie (31 de julio, 11:00, en el quiosco del Arenal), pasacalles a cargo de la dixie band Granujas a Todo Ritmo (31 de julio, 12:00, Casco Viejo), un concierto didáctico de blues (29 de julio, 11:00, Guggenheim) y una charla sobre la evolución de las mujeres en el blues (30 de julio, 11:00, Guggenheim).

El veterano bajista y cantante Bob Stroger (Hayti, Missouri,1929) recibirá el premio Bilbao Blues Festival, y ofrecerá un concierto el sábado a las 20:30 en el Arenal junto a Kim Johnson y Chicago All Stars.

Tras ellos, a las 22:15, actuará el guitarrista andaluz Raimundo Amador.

Algunos otros conciertos destacados serán los de la cantante Shemekia Copeland (domingo, 19:00), Diana Fuchs (viernes, 22:15), Blues Triumvirate (sábado, 14:00), el grupo bilbaíno Micky & The Buzz (viernes, 19:00) y los donostiarras Noa & The Hell Drinkers (sábado, 19:00).

Cerrará el festival Travellin' Brothers el domingo a las 22:30, en un concierto en el que presentará su nuevo disco, "Coming home".