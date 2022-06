Música ''12 minutos'' Fito: "No hay cosa que me llene más que hacer canciones y tocar, y no tengo otro plan" N. V. | EITB Media Publicado: 09/06/2022 21:55 (UTC+2) Última actualización: 09/06/2022 21:55 (UTC+2) Horas antes del histórico concierto del sábado en San Mamés, el músico bilbaíno afirma en una entrevista en ETB2 que "todo está hecho" para la cita y solo queda "salir a tocar dos horas y media, y pasarlo bomba". Escuchar la página Escuchar la página

45 000 entradas vendidas en tres días, 1200 personas trabajando para que todo salga bien, un escenario de 59 metros de ancho, 600 000 vatios de luces y 300 000 de sonido… Los números del concierto que Fito & Fitipaldis ofrecerán el próximo sábado en San Mamés apabullan, pero, a pesar de ello, Fito afirma en una entrevista en ETB2 que no quiere sentir ese peso: "Simplemente estoy en mi ciudad, en un estadio que no soñábamos en llenar… Quiero tocar para mi gente, para Bilbao".

Arantza Ruiz, directora de Informativos de EITB Media, ha entrevistado a Fito Cabrales en el programa "12 minutos", antes del concierto, que se podrá seguir en directo el sábado a partir de las 22:00 horas a través de eitb.eus, ETB2 y Radio Euskadi.

Será un concierto, como afirma Fito, que tendrá "un extra" después de la pandemia: "La cultura nunca ha tenido mucho valor, pero quizá ahora ha cogido un poco. Y esto está muy bien. Sin cultura, la vida es mucho peor".

Arantza Ruiz y Fito

Fuera de la burbuja musical, el músico ha manifestado en la entrevista que sigue la actualidad –"Veo el Teleberri y En Jake", afirma-, y vota "sobre todo en las elecciones municipales, porque sé a quién voto"; eso sí, sin fidelidades inquebrantables: "He votado a Izquierda Unida, a Podemos, en Bilbao votaba al PNV…". De todas formas, no cedería nunca una de sus canciones para una campaña electoral: "Cuando juntas música con política, la música pierde y la política gana", afirma.

Volviendo a la música, a Fito cada vez le cuesta más salir de gira, y cuenta que "últimamente procuro conciliar, llevándome a la familia". Uno de sus hijos, además, sigue sus pasos en la música, y Fito le ha aconsejado que esté preparado: "De la música se puede vivir, de tus canciones es muy difícil. No se sabe muy bien por qué alguien quiere escuchar tus canciones entre millones y millones".

En lo que respecta a su carrera, sus seguidores y seguidoras pueden tener tranquilidad porque todavía no piensa en la retirada: "No tengo pensado un plan de jubilación. Llevo dos años recibiendo clases de canto en Txurdinaga con Nuria Orbea. Me quedan demasiadas cosas por hacer".

"No hay cosa que me llene más que hacer canciones y tocar, no tengo otro plan", concluye Fito. De momento, la siguiente oportunidad para tocar sus canciones la tendrá el sábado, en San Mamés.