Música Festival BIME 2022: Dónde y cuándo ver los conciertos gratuitos B. F. - N. V. | EITB Media Publicado: 25/10/2022 11:09 (UTC+2) Última actualización: 25/10/2022 11:09 (UTC+2) El décimo aniversario del encuentro BIME Pro llevará a las salas de Bilbao una amplísima oferta de conciertos entre el 26 y el 29 de octubre. Consulta quién toca, dónde y cuándo.

Entre el 26 y el 29 de octubre, el festival BIME propone una gran oferta de conciertos en diferentes salas de Bilbao para celebrar el 10º aniversario del encuentro profesional de música.

Actuarán, entre otros, los grupo vascos Bengo, Euskoprincess, Merina Gris, Hofe x 4:40, Idoia, Skakeitan, Ben Yart y MICE, además de 31FAM, Judeline, Queralt Lahoz, Shego, La Élite, Muerdo, Rosario La Tremendita, Samuraï eta espainiar Estatuan sona duten beste hainbat artista.

Miércoles (26 de octubre)

14:00h - CHINI.PNG - Karola

15:00h - NIÑOS DEL CERRO - Karola

18:30h - SANDRA MONFORT - Karola

19:45h - PLAYBACK MARACAS - BBK Aretoa

20:00h - STAYTONS - Stage Live

20:00h - CHAQUETA DE CHÁNDAL - Crystal

20:00h - IDOIPE - Muelle

20:00h - BRENDA NAVARRETE - Shake

20:30h - KATANGA DUB - Dock

20:30h - DE LAURENTIS - La Ribera

20:30h - CLUB MAKUMBA - Bilborock

20:40h - HIPNOTICA - BBK Aretoa

20:55h - KARMENTO - Stage Live

20:55h - MUERDO - Crystal

20:55h - LOVE MY ROBOT - Muelle

20:55h - YAEL MEYER - Shake

21:00h - CARLOTA FLÂNEUR - Kafe Antzokia

21:25h - EDU ERREA BAND - Dock

21:25h - NAË - La Ribera

21:25h - LA MUCHACHA - Bilborock

21:35h - LOS BESOS - BBK Aretoa

21:50h - SHAKIRA MARTÍNEZ - Stage Live

21:50h - IR SAIS - Crystal

21:50h - ROSIN DE PALO - Muelle

21:55h - 31FAM - Kafe Antzokia

22:20h - COSMIC WACHO - Dock

22:20h - THE GULPS - La Ribera

22:20h - N. HARDEM - Bilborock

22:45h - DJ MONET - Crystal

22:50h - LA ÉLITE - Kafe Antzokia

23:15h - BOCANEGRA DJ SET - La Ribera



Jueves (27 de octubre)

14:00h - COSMIC WACHO - Karola

15:00h - N. HARDEM - Karola

18:30h - PLAYBACK MARACAS - Karola

19:30h - PREMIOS BIME EQUITY - La Ribera

19:30h - ZEA MAYS -estreno videoclip- - Ambigú

19:30h - DOCUMENTAL PATTI SMITH - Azkuna Zentroa

20:00h - MAELFØY - BBK Aretoa

20:00h - IDOIA - Stage Live

20:15h - HOFE X 4:40 - Crystal

20:30h - SANDRA MONFORT - Dock

20:30h - CHINI.PNG - Bilborock

20:55h - SCOTCH & WATER - BBK Aretoa

20:55h - MICE - Stage Live

20:55h - DANI - Muelle

20:55h - NITO Y LAPURASANGRE - Shake

21:00h - ATZUR - Muelle

21:00h - DOCUMENTAL LAURENT GARNIER - Azkuna Zentroa

21:10h - BEN YART - Crystal

21:25h - NIÑOS DEL CERRO - Bilborock

21:55h - FRIOLENTO - Muelle

22:05h - EUSKOPRINCESS - Crystal

21:15h - YIN YIN - Kafe Antzokia

21:25h - ROSARIO LA TREMENDITA - Dock

21:25h - IFI UDE - La Ribera

21:50h - ANAÏS - BBK Aretoa

21:50h - MERINA GRIS - Stage Live

22:10h - CUT_ - Kafe Antzokia

22:10h - ALBERTINE SAGRES - La Ribera

22:20h - SANTERO Y LOS MUCHACHOS - Dock

22:20h - GIANLUCA - Bilborock

23:00h - RAKKY RIPPER - Crystal

23:10h - ANNA MAJIDSON - La Ribera

23:05h - CHEF'SPECIAL - Kafe Antzokia

00:00h - SARA GOXUA - Crystal

00:05h - SAMA YAX - La Ribera

02:00h - RAKKY RIPPER B2B CERESCENTE - Crystal



Viernes (28 de octubre)

15:00h - IDOIPE - Karola

16:00h - MERINA GRIS - Karola

17:30h - TIGRE Y DIAMANTE - Karola

19:30h - BENGO - Karola

21:00h - FRIOLENTO - Karola

22:00h - GHOULJABOY - La Ribera

23:00h - SAMURÄI - La Ribera

00:00h - MIRAVALLES - La Ribera

01:00h - GONZ.NE - Stereorocks

02:40h - JUDY - LIVE - Stereorocks

04:20h - CELERAKA - Stereorocks



Sábado (29 de octubre)

12:00h - MARCELO, EL MARCIANO - Plaza Indautxu

12:30h - BUM MOTION CLUB - Doña Casilda

12:30h - JUDELEINE - Azkuna Zentroa

13:30h - FAXU - Karola

14:00h - LAGUNA GOONS - Doña Casilda

14:00h - MAGIA BRUTA - Azkuna Zentroa

14:30h - BEA PELEA - Karola

15:15h - AIKO EL GRUPO - Azkuna Zentroa

15:45h - SEÑORA - Karola

17:00h - SKAIKETAN - Doña Casilda

17:15h - N. HARDEM - Azkuna Zentroa

18:00h - QUERALT LAHOZ - Plaza Indautxu

18:15h - ENRY-K - Karola

19:00h - LOS PUNSETES - Doña Casilda

19:30h - DEREK V. BULCKE - Karola

19:30h - ERIK URANO & MERCA BAE - Azkuna Zentroa

20:30h - VVV [TRIPPIN' YOU] - Doña Casilda

20:45h - KARAVANA - Plaza Indautxu

23:00h - CARRERA - La Ribera

00:00h - SHEGO - La Ribera

01:00h - CELERAKA - La Ribera