Música 12-30 de julio Monte y música, para unir Euskal Herria de oeste a este N. V. | EITB Media Publicado: 30/03/2023 12:40 (UTC+2) Última actualización: 30/03/2023 12:40 (UTC+2) La marcha de montaña musicalizada Urmuga se celebrará durante 19 días, del 12 al 30 de julio, entre el puerto de Angulo e Hiru Erregeen Mahaia. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Urmuga Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Mendiak eta musika, Euskal Herria mendebaldetik ekialdera lotzeko

Urmuga ofrecerá, en su cuarta convocatoria que se celebra entre el 12 y el 30 de julio, 19 marchas de montaña y 12 conciertos. A través de estas etapas, que tendrán una duración entre 4 y 9 horas, los y las participantes unirán el puerto de Angulo y el refugio de Linza, pasando por Tologorri, Gorbeia, Anboto, Aketegi, Lindus, Saioa, Okabe, Orhi y Auñamendi, entre otras cotas.

Los montañeros y montañeras disfrutarán en su ruta de 12 conciertos en paisajes privilegiados de Orduña, Otxandio, Araia, Errenteria, Aizpearro, Irulegi, Baigorri, ermita de Salbatore, Irati, cima del Orhi, Zaraitzu e Isaba.

En estos conciertos, "no multitudinarios y no urbanos" tocarán artistas de diversos estilos y generaciones, rodeados por la orquesta Et Incarnatus: Aire Ahizpak, Alaitz eta Maider, Alex Sardui, Araiako Banda eta Abesbatza, Bingen Mendizabal, Donostiako Orfeoia, Eñaut Elorrieta, Garikoitz Mendizabal, Gorka Hermosa, Ibil Bedi, Jarauta 69 fanfarrea, Korrontzi, Mikel Urdangarin, Olaia Inziarte y Rafa Rueda, además del escritor Felix Aiestaran, los artistas plásticos Iñigo Aiestaran y Koldobika Jauregi, el cineasta Paul Urkijo y el colectivo de danza vertical Zinbulu.