Música 21-25 de junio Un Jazzaldia y muchos escenarios N. V. | EITB Media Publicado: 25/05/2023 13:14 (UTC+2) Última actualización: 25/05/2023 13:14 (UTC+2) La 58ª edición del Jazzaldia de San Sebastián suma 49 conciertos a su cartel, 46 de ellos gratuitos.

Elena Setién actuará el 22 de julio en el Nautcool.

Además de los grandes escenarios de la plaza de la Trinidad, el Kursaal y la plaza de la Zurriola, el Jazzaldia de San Sebastián llevará su programación a los escenarios de Frigo Gunea, Fnac Gunea, Nauticool, Garbera, Sala Club del Teatro Victoria Eugenia, San Martin Merkatua, Hotel María Cristina, Irún y Fnac Foruma.

La organización del certamen musical ha añadido 49 conciertos, 46 de ellos gratuitos, a la programación ya presentada de la 58ª edición del Festival de Jazz de San Sebastián. Entre ellos hay conciertos de grupos locales (Isla Trio, Xahu, Motelas, Les Cuisinieres, Lutfi Jakfar Sitxh Trio, Arnaud Labastie Trio, Amaika Rude, Mikel Legasa, Quintet, Xavi Maldonado and David Cid Quartet y Kinkfolk), la actuación de Elena Setién en Nauticool y la participación de cuatro grupos del proyecto Katapulta: Bamms, Nakar, Olana Liss y Ramada Inn.

También actuarán Jerry Bergonzi Quartet, Damir Imamovi, Ill Considered, The Side Effects, Sara Dowling, Bengue, Conversessions, Eri Yamamoto Trio, Michele Hendricks & Ronald Baker Project, Five Stars, The Mississippians y Pacific Jazz Ambassadors, así como Bengue, Conversessions y Pere Bujosa.

Por su parte, bajo el título Freedom First, el pianista catalán de jazz Albert Marquès presenta en directo el disco grabado con Keith LaMar, preso condenado a la pena capital en 1993 en Estados Unidos. A los 4 músicos que estarán en el escenario se les unirá, desde la distancia, la voz del propio LaMar, que estará presente mediante grabaciones de su voz y que también actuará en directo desde prisión, a través del teléfono. Será el 24 y el 25 de julio en la Sala Club del teatro Vitoria Eugenia a las 20:00.

Además también habrá conciertos en el hotel María Cristina (con cena), el mercado de San Martín, el fórum Fnac y el centro comercial Garbera.