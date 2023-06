Música Festivales Tromba de festivales para el fin de semana N. V. | EITB Media Publicado: 09/06/2023 12:49 (UTC+2) Última actualización: 09/06/2023 12:49 (UTC+2) Aperitivos del Bilbao BBK Live y el Azkena Rock Festival, Xaltaian Best, Andoaingo Rock Jaialdia, Ekinez, Entorno Sonoro y Araba Euskaraz se asoman a las agendas del viernes, sábado y domingo. Escuchar la página Escuchar la página

Black Lips tocará el sábado en Andoaingo Rock Jaialdia. Foto: Alexandra Cabral

Se acerca el verano, y la programación de los festivales se une a las propuestas de fiestas y conciertos en sala. Este fin de semana, entre el 9 y el 11 de junio, Euskal Herria alberga un montón de festivales.

Empezando este viernes y durante dos jornadas, los alrededores del polideportivo Labegaraieta de Bergara servirán de acomodo al festival Ekinez, centrado mayoritariamente en el punk rock. Un total de 28 grupos y solistas presentarán su repertorio a unos 3000 asistentes: Skabidean, Brigade Loco, Tatxers, Hofe X 4:40, los madrileños Biznaga el viernes; y Brigada Criminal, Kaleko Urdangak, La Furia, Sofokaos, Against You y más el sábado.

También ha preparado un programa de dos días el festival Azkena Rock Festival, una semana antes de comenzar en Vitoria-Gasteiz (15, 16 y 17 de junio). El viernes, tocarán en Artziniega los alaveses Moonshine Wagon y el quinteto de rock clásico Micky and the Buzz, y el sábado será el turno en Llodio para Los Brazos, Xuorum y Dr. Lauwson.

Siguiendo con los grandes festivales, el Bilbao BBK Live (Kobetamendi, entre el 6 y el 8 de julio) ofrecerá un adelanto de su oferta este sábado, 10 de junio en Mungia. Durante todo el día habrá conciertos, entre los que destacan Alai, Ana Curra, Ben Yart, Bengo, Ezezez, Ezpalak, Goxua 'N Salsa, Lendakaris Muertos, Potato, Sex Museum…

En Lapurdi, este fin de semana celebrarán el festival Xaltaian Best. El viernes, actuarán los grupos Zortzi e Ixabe, y se podrá disfrutar de la percusión y la pirotecnia de Deabru Beltzak; el sábado, en la plaza del frontón, Gatibu encabezará una velada en la que también participarán el trío Honky tonky y Kraft.

En Bizkaia, la música salpicará Ugao el sábado. En varios bares del pueblo se podrá gozar con los conciertos de Jon Txintxes eta Bill Ladilla, Libe y Jon de Pasadena, The Dolphiners, Erruki Jauna y The Pushermen.

El propio sábado la plaza Nafarroa de Andoain servirá de escenario principal para la quinta edición de Andoaingo Rock Jaialdia, encabezado por Black Lips y en el que también actuarán The Schizophonics, The Giant Robots, The Courettes, Chocolat Billy y Nize. Antes, al mediodía, será el turno para los grupos Arima, Siglas y Krin.

En Navarra, el festival Estaciones Sonoras celebrará el sábado en Cascante la jornada Entorno Sonoro, en la que Anne Lukin ofrecerá un concierto acústico. Más tarde, a partir de las 19:00, en la sala Zentra de Pamplona tendrá lugar el festival En Colores, que presenta en el cartel a Goxua 'N Salsa, Bruno y Lorena, Kabia Djs y Afrikans

Para celebrar el fin de semana, el domingo Olarizu acogerá el Araba Euskaraz, que organiza la ikastola Lautada, y tocarén en esta fiesta los grupos STR, Kerobia, Akerbeltz, Trikidantz, Skabidean y Ttek!.