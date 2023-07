Música Entrevista "La gente no va a ir al festival a verte a ti, pero es posible despertar la curiosidad de unos cuantos" Natxo Velez | EITB Media Publicado: 07/07/2023 17:11 (UTC+2) Última actualización: 07/07/2023 17:14 (UTC+2) El grupo Merina Gris y la solista Eneritz Furyak actuarán en la tercera jornada del festival Bilbao BBK Live, y hemos hablado con ellos. Escuchar la página Escuchar la página

Merina Gris y Eneritz Furyak actuarán el sábado en el Blibao BBK Live. Foto: Sharon Lopez Whatsapp

Euskaraz irakurri: "Jendea ez da espreski zu ikustera joango jaialdira, baina norbaiti jakin-mina pizteko balio lezake"

El festival Bilbao BBK Live encara su final; a medida que el cansancio se va acumulando, va menguando la lista de grupos por ver. No dejéis fuera de esa lista a Eneritz Furyak y Merina Gris.

Hemos hablado con ambos, que actuarán en el último día del festival.

Merina Gris: "Venid preparados y no tengáis vergüenza para poder vivir algo auténtico"

Merina Gris. Argazkia: Ekhi Alde

Sábado, 18:20, escenario Txiki

El trío anda con la agenda repleta este verano, poniendo música a txosnas y plazas, y, una vez tomada la velocidad de crucero, llevarán su potente pop electrónico, ora áspero ora melódico, al escenario del Bilbao BBK Live.

¿Habéis estado antes en el Bilbao BBK Live? ¿Cuándo?

Sí, desde 2015 siempre ha habido al menos uno o una miembro del grupo.

¿Qué recuerdos tenéis relacionados con el festival?

Otros años lo hemos pasado muy bien. El entorno nos parece el entorno. Todo está a mano; en eso, no se parece al resto de macrofestivales.

Tiene su valor poder ver a artistas de este nivel sin tener que estar en un enorme espacio de asfalto a 35 grados.

¿Qué concierto visto en Kobeta se os ha quedado en la memoria especialmente?

Marmozets, en 2015, en el escenario de la carpa. No esperábamos un conciertazo así.

¿Qué prometéis a quien se acerque a vuestro concierto? ¿Qué encontrará siempre el público en un concierto vuestro?

Que vengan preparados y preparados y no tengan vergüenza para poder vivir algo autentico. Sabemos que es difícil, lamentablemente, pero nosotros también nos exigimos eso.

¿Qué supone para el grupo participar en un festival tan multitudinario?

Por un lado, hace ilusión compartir cartel con algunos artistas que admiras.

En el apartado práctico, seguramente te dé visibilidad en los medios.

Por el contrario, ¿qué inconvenientes tiene un concierto en un festival masivo, si es que crees que los tiene?

En lo que respecta a nuestra realidad, existe más de un impedimento; al final, suponemos que depende de tu tamaño en el cartel.

La mayoría se refieren al horario y la extensión del repertorio.

Si os lo permiten los horarios, ¿qué grupo o artista del cartel no os vais a perder?

070 Shake, Judeline, The Blaze, La Paloma…

¿Qué es lo último que hacéis antes de salir al escenario?

Nos vestimos la máscara y estamos nerviosas

¿Qué es lo primero que hacéis después de bajar del escenario?

Quitarnos los cascos y abrazar a los compañeros

¿Cuál es tu festival preferido?

EHZ Festibala, por ejemplo

¿Cuál es el primer concierto que visteis?

Soziedad Alkoholika, Naizroxa y Anestesia, en el polideportivo de Pasai Donibane

¿Cuál es el último concierto al que habéis ido?

Lendakaris Muertos, en fiestas de Herrera

¿Qué concierto al que fuisteis no olvidaréis jamás?

Biffy Clyro en el Mundaka Festival. 300 personas, un domingo. Fue tan bonito y especial como extraño.

¿Cuál es ese concierto que os hubiera gustado ver pero que ya será imposible?

Merina Gris y Linkin Park

¿Os arrepentís de haber ido a algún concierto que es mejor olvidar?

Creemos que no, je je je

Eneritz Furyak: "Mi propuesta musical no tiene trampa ni cartón"

Eneritz Furyak

Sábado, 17:30, escenario Beefeater

Eneritz Furyak será la encargada de disipar el cansancio al inicio de la tercera y última jornada del festival, ya que actuará nada más abrirse las puertas, a las 17:30 horas.

A quienes entren pronto a la zona de conciertos y se acerquen al escenario Beefeater les costará no engancharse a la propuesta de Eneritz Furyak y su voz susurrante, los oscuros detalles electrónicos y sencillas guitarras.

Hemos hablado con ella antes del festival.

¿Qué prometes a quien se acerque a tu concierto? ¿Qué encontrará siempre el público en un concierto tuyo?

Una propuesta musical sin trampa ni cartón, quizás más para escuchar que para ver, aunque toque de una manera un poco diferente por ir en solitario. Suelo usar todo mi cuerpo para tocar, a pesar de no poder moverme mucho por el escenario.

No tengo costumbre de prometer nada al público, no creo que sea necesario, se trata de escuchar y de probar. Si te gusta, perfecto, y si no también.

Es una especie de convivencia entre guitarra acústica y sintetizadores, ambientes oscuros y juegos vocales. No sé si en un festival de este tamaño el público se fijará en las letras, pero, si lo hace, puede que se plantee muchas preguntas.

¿Qué supone para ti/el grupo participar en un festival tan multitudinario?

En realidad, es un concierto más, cada día es diferente sobre el escenario. Para una propuesta como la mía, lo que sí supone un reto es saber que la gente no va a ir al festival a verte a ti pero que a la vez podría despertar la curiosidad de unos cuantos.

A mí me gusta darle la vuelta a la pregunta: ¿qué le ofrecemos los grupos "pequeños" locales a un gran festival como este?

Por el contrario, ¿qué inconvenientes tiene un concierto en un festival masivo, si es que crees que los tiene?

Creo que el límite más claro tiene que ver con la flexibilidad. Conozco bien cómo funcionan este tipo de eventos y hace falta mucha precisión para que todo salga bien; no es algo fácil y soy comprensiva.

Pero eso significa que los horarios hay que cumplirlos al milímetro, que todo sucede a gran velocidad, que la logística no es tan simple (llevar tus instrumentos, las pruebas, a veces esperar mucho rato hasta tocar…) y que es más difícil cuidar de la parte humana, el tener una pequeña conversación con el grupo anterior o posterior, con la gente de la organización…

Si te lo permiten los horarios, ¿qué grupo o artista del cartel no te vas a perder?

Este año me haría especial ilusión ver a los de aquí: Txopet, Merina Gris… De los de fuera, sin duda, Arca. Y por curiosidad, Idles, ya que a pesar de no ser yo superfan de ellos, tengo mucha gente en mi entorno que los sigue, y creo que no voy a saber definitivamente si me gustan o no sin verlos en directo.

¿Qué es lo último que haces antes de salir al escenario?

Algo que me recomendó una persona que se dedica al canto lírico: estirar mucho las extremidades, como una estrella de mar, y después soltar.

Es cómico, pero dicen que ayuda a soltar la tensión.

¿Qué es lo primero que haces después de bajar del escenario?

¡Volver a ponerme las zapatillas! Me las tengo que quitar para tocar el sinte de pedales, así que siempre salgo en calcetines del escenario.

¿Cuál es tu festival preferido?

Como aficionada a la música, tengo que admitir que prefiero las salas. Sobre todo, si ya conozco los grupos, aunque haya festivales que te brindan la oportunidad de conocer cosas nuevas.

Si en algún lugar me he sentido en casa, ha sido en EHZ.

¿Cuál es el primer concierto que viste?

Estaría en algún concierto antes con mis padres, pero el primero que elegí conscientemente fue uno de La Oreja de Van Gogh. Poco después, en 2006, volví a ver en el mismo sitio a Berri Txarrak, Soziedad Alkoholika eta algunos otros.

Diría que era demasiado joven para ese concierto: había ambiente festivo, éramos unas crías y críos… Convencimos a un padre o una madre de la cuadrilla para que nos acompañara, y vaya: nos divertimos mucho, pero la juventud que andaba de fiesta le ofreció de todo a aquella persona que nos acompañó.

Creo que no sabía adónde íbamos.

Eneritz Furyak

¿Cuál es el último concierto al que has ido?

He estado en más después, pero trabajando. En mi tiempo libre, en abril estuve en el festival de electrónica visual LEV de Gijón, y disfruté bastante.

Creo que lo que más me gustó fue Throwing Snow.

¿Qué concierto al que fuiste no olvidarás jamás?

¡He visto demasiados conciertos como para asegurarme de que no los olvidaré! El 20 aniversario del disco Felt Mountain de Goldfrapp en Edimburgo fue algo bello.

Al menos musicalmente, todos los detalles fueron de los que hacen que apagues la mente y solo escuches con el corazón.

¿Cuál es ese concierto que te hubiera gustado ver pero que no será imposible?

Puede que no esté bien que lo diga en esta entrevista, pero hay grupos internacionales que puede que no vea nunca porque solo tocan en grandes festivales o estadios.

Si son verdaderamente mis grupos favoritos, prefiero no verlos en este tipo de eventos.

¿Te arrepientes de haber ido a algún concierto que es mejor olvidar?

Me arrepiento de haber sentido eso alguna vez o de haberlo pasado mal, de haber sido demasiado crítica… La música no es para sufrir. Y además no es algo que puedas prever.

Si no te gusta, te puedes ir, o te quedas pero quitándole hierro. Y sí, me he ido más de una vez de un concierto, pero a veces la razón no es tan trascendente: puede que haya disfrutado de la mayor parte del concierto y que esté demasiado cansada, o que el volumen sea demasiado alto y que no haya llevado tapones, que me haya sentido fuera de lugar… Muchas veces son cosas que poco tienen que ver con los grupos que tocan.

Arrepentirse, ¿para qué?