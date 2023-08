Música Óbito Muere Sixto Rodríguez, el olvidado cantautor que se convirtió en superestrella sin saberlo EITB MEDIA Publicado: 09/08/2023 17:40 (UTC+2) Última actualización: 09/08/2023 18:07 (UTC+2) Rodríguez era una celebridad en Sudáfrica y un icono contra el "apartheid" mientras, ajeno a ese éxito, vivía en la pobreza y retirado de la música en EEUU. Su vida fue retratada en el oscarizado documental "Searching For Sugar Man". Escuchar la página Escuchar la página

El cantautor estadounidense de origen mexicano Sixto Rodríguez, cuya vida fue retratada en el oscarizado documental "Searching For Sugar Man" (2012), ha fallecido este martes a los 81 años, según ha informado su página web oficial.

La historia de Sixto Rodríguez fue, efectivamente, de película: su carrera musical pasó sin pena ni gloria en Estados Unidos, pero se convirtió sin saberlo en una superestrella en la Sudáfrica que luchaba contra el "apartheid", mientras él vivía en la pobreza y retirado de una fracasada carrera musical (o eso pensaba él).

Rodríguez, nacido en Detroit y de padres mexicanos, publicó dos álbumes de rock, "Cold Fact" (1970) y "Coming From Reality" (1971), pero abandonó su carrera artística muy pronto, pues no consiguió vender muchos discos.

Pero sin él saberlo, sus canciones sobre los problemas de la pobreza y los más desfavorecidos se convirtieron en parte del mensaje de la lucha contra la segregación racial en Sudáfrica.

Esta curiosa historia llamó la atención del sueco Malik Bendjelloul, que dirigió "Searching for Sugar Man", que además de conseguir la estatuilla al mejor documental en los Óscar, se llevó el premio de la audiencia y el del jurado del festival Sundance.

Tras la popularidad del documental, la discográfica Blue Goose Music de Australia compró su catálogo de canciones y sacó al mercado ambos discos, y una nueva compilación de lo mejor de ambos titulada "At his Best", reviviendo la carrera del artista 40 años después.