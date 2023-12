Música ÓBITO Fallece el músico Alan Griffin a los 71 años de edad EITB Media Publicado: 05/12/2023 13:48 (UTC+1) Última actualización: 05/12/2023 14:58 (UTC+1) Nacido en Irlanda, estaba afincado en Euskal Herria desde la década de los 80. Fundador de los grupos Alboka y Aintzina, ha realizado una destacada aportación a la música e investigación vasca. Escuchar la página Escuchar la página

Este martes ha fallecido Alan Griffin, el músico y el investigador nacido en 1952 en Irlanda, pero afincado en Euskal Herria desde la década de los 80. Llegó en 1984 a Donostia / San Sebastián con motivo de un doctorado en literatura, pronto se acercó a la música vasca, y durante cuatro décadas ha realizado una gran aportación a la música en investigación vasca.

Precisamente, la noticia de su muerte la ha dado su amigo y compañero de fatigas musicales, Joxan Goikoetxea, en redes sociales: "Ez adiorik, Alan Griffin. 1952.01.22 - 2023.12.05. Biotzean min dut, min etsia, zotiñik-gabeko negar-miña. Alatsu txoriak, udaondoz, negua du galazi-eziña".

En la década de los 80 comenzó a colaborar con los cantantes Txomin Artola y Amaia Zubiria, y más tarde también trabajó como músico acompañante de Xabi San Sebastian, Juan Mari Beltran, Joxan Goikoetxea, Gorka Knörr, Benito Lertxundi, Olatz Zugasti y Xabier Euzkitze, entre otros.

Miembro fundador del grupo Alboka (1994), ha dedicado años a recuperar temas tradicionales vascos inéditos o poco conocidos. Con Alboka ha grabado cinco discos y ha ofrecido cientos de conciertos en Euskal Herria, además de participar en festivales de países europeos, de América y África. En concreto, el album Lau anaiak de Alboka fue seleccionado entre los diez mejores discos de folk mundial por la revista alemana Folkworld. El grupo Alboka publicó su último álbum en 2017: Lurra, ur, haize.

El legado de Alan Griffin perdurará en el tiempo, ya que, sus composiciones Jauntxoa (fandango), Txakur berdea, e Hi, zelta! (arin arin), Fitaren bila (kalejira), Adarra (mazurca) y Hanka hotzak (ezpatadantza) se encuentran entre el repertorio habitual de los albokaris actuales y en 2013 fueron publicadas en el método didáctico Alboka: Inguru folklorikotik eskolara, de Juan Mari Beltran. En 2016 publicó el libro Halfway to hell - Albokarako 33 doinu - 333 Tunes For The Alboka.