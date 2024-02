Música 14-15 de junio El BBK Bilbao Music Legends Fest cierra su cartel con The Pretenders y The Jayhawks N. V. | EITB Media Publicado: 08/02/2024 11:23 (UTC+1) Última actualización: 08/02/2024 11:23 (UTC+1) La cita, para la que ya estaban anunciados Deep Purple y Canned Heat, será el 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Escuchar la página Escuchar la página

Chrissie Hynde, líder de The Pretenders. Foto: Ki Price Whatsapp

El BBK Bilbao Music Legends Fest ha hecho público este jueves el cartel definitivo de su edición 2024, prevista los días 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena, así como la distribución por días del programa, que se cierra con las confirmaciones de The Pretenders y The Jayhawks, ambos previstos para la primera de sus dos jornadas.

El festival divide su cartel por días con la confirmación de la banda anglo-estadounidense The Pretenders como cabeza de cartel para el viernes.

La banda liderada por Chrissie Hynde, con más de cuatro décadas de carrera, compartirá jornada con The Jayhawks (Minnesota), referentes del country rock alternativo junto a bandas como Uncle Tupelo o los posteriores Wilco.

Junto a ellos, estarán el viernes los ya anunciados The Screamin' Cheetah Wheelies (Tennessee), que encabeza el vocalista Mike Farris, y el 'power' trío Susan Santos.

La segunda jornada del festival contará con los ya anunciados Deep Purple (Reino Unido), artífices del hard rock y el heavy metal, y los supervivientes del blues rock de los sesenta Canned Heat.

A estas primeras confirmaciones para el sábado se suman las actuaciones de Blues Pills y de Petti.

Como viene siendo habitual, el festival reservará la terraza exterior Voodoo Child, por donde pasarán Arnau & The Honky Tonk Losers, Kinki Boys, Nevadah, Sotomonte, The Ribbons y Ziin & The Melody Breakers.