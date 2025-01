Juanjo Mena anuncia que tiene alzhéimer

El director de orquesta vitoriano Juanjo Mena ha anunciado en un vídeo enviado a EITB que le ha sido diagnosticada la enfermedad de Alzheimer y que padece síntomas propios de "una etapa incipiente de la enfermedad".

Mena, de 59 años, se encuentra en "proceso de asimilación" de una noticia "complicada de digerir", aunque desde el pasado mes de septiembre ha podido continuar trabajando con la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Dallas, la Orquesta del Teatro Real de Madrid y Euskadiko Orkestra.

El músico tiene intención de seguir trabajando, "descansando más", y considera su familia y la música como la mejor terapia para afrontar el futuro.

Good morning. In this video I would like to share an update with you about my health. The news is difficult to digest, but I want to reassure you that I feel well. I will continue to work, and I look forward to seeing you in concert halls soon. Take care of yourselves! pic.twitter.com/5eoMMP2C5U