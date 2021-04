09/04/2021 20:01 Ciclismo A los 33 años Sicard se retira del ciclismo por una enfermedad cardíaca Agencias | EITB Media El ciclista vasco Romain Sicard, ha anunciado que deja el ciclismo debido a esta enfermedad del corazón. Escuchar la página Escuchar la página

Romain Sicard (Total Direct Energie), campeón del Mundo sub'23 en 2009 y cuatro años en las filas del Euskaltel, se ha visto obligado a abandonar el ciclismo por una enfermedad cardíaca.

El ciclista vasco de 33 años, explicó los pormenores de una decisión que ha llegado después de unos meses de pruebas e incertidumbres. "Me han estado siguiendo la salud durante los 3 últimos años y el 1 de febrero me dijeron que no podía reanudar la temporada. Estos dos últimos meses fueron muy largos. La peor es cuando no lo tienes claro y no tienes una respuesta concreta a la situación", lamentó.

"El martes pasado recibí la noticia y ya me hago a la idea. Doy las gracias a todo el personal y a todos los corredores que me han brindado un gran apoyo en este período tan difícil. Tengo grandes recuerdos dentro del equipo tanto a nivel humano como deportivo", dijo el corredor de Hasparren (Lapurdi).