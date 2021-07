12/07/2021 10:55 Ciclismo Tokio 2020 Pello Bilbao se muestra molesto por no acudir a los Juegos Olímpicos EITB Media El ciclista gernikarra, de 31 años, explicó su decepción aportando algunos datos, pero no cerró la puerta a una rectificación del seleccionador. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Pello Bilbao en el Tour de Francia. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Pello Bilbao (Bahrain Victorious), conoció la noticia de que no iba a ser convocado por el seleccionador español Pascual Momparler para los Juegos de Tokio y mostró su malestar en la meta de Andorra, donde acabó la decimoquinta etapa del Tour de Francia.

"No voy a los Juegos Olímpicos. Me han avisado tarde y mal. El seleccionador me ha llamado media hora antes de la etapa después de haber intentado hablar con él. Hoy he recibido la noticia, pero queda tiempo y aún puede cambiar de opinión. La decisión no me ha sentado bien", señaló el ciclista vasco.

El ciclista gernikarra, de 31 años, explicó su decepción aportando algunos datos, pero no cerró la puerta a una rectificación del seleccionador.

"Le dije que quería ir a Tokio, hice el Giro de Italia con más calma, le expliqué que cuanto mas compito mejor estoy, que no había problema en ese sentido, pero tendrá sus razones. A ver si se da cuenta del error. Estaba entre los 7 preseleccionados, pero ahora no estoy entre los 5 que van a Tokio", zanjó.