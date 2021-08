Alex Aranburu abandona la Vuelta

Tras la 10ª etapa de la Vuelta a España, entre Roquetas de Mar y Rincon de la Victoria (189 km), Alex Aranburu no seguirá en carrera.

El corredor del Astana sufrió una caída en el trancurso de la jornada y a pesar de acabar la misma hoy no estará en la salida de la úndécima jornada.

El equipo Astana - Premier Tech comunicaba a través de las redes sociales el abandono del ciclista de Ezkio, "desafortunadamente, como consecuencia del accidente de ayer Alex Aranburu

recibió cuatro puntos de sutura en la rodilla, entre otras lesiones. Por lo tanto, no podrá salir hoy y abandonará la carrera aquí".

