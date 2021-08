El Trek-Segafredo ficha a Jon Aberasturi

El vitoriano Jon Aberasturi, de 32 años, ha firmado un contrato con el Trek-Segafredo hasta 2023.

En la página web del equipo, el todavía corredor del Caja Rural Aberasturi se muestra con ganas con su nuevo reto: "tenía un fuerte deseo de volver al WorldTour después de unos años en el nivel Pro Tour. Todas las personas con las que hablé me ¿¿dieron una muy buena referecnia del Trek-Segafredo. Cuando hablé con los directores del equipo, me dijeron que el tipo de corredor que buscaban se ajustaba a mi perfil".

