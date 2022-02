El veterano Mark Cavendish no se cansa de ganar

La segunda etapa del UAE Tour se ha disputado entre Hudayriyat Island y Abu Dhabi Breakwate, una jornada de 176 kilómetros completamente llana que se ha decidido al esprint.

El corredor de 36 años Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team) se impone a los especialistas Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) y Pascal Ackermann (UAE Team Emirates).

En la clasificación general mantiene el primer puesto Philipsen con 4 segundos de ventaja a Dmitry Strakhov (Gazprom - RusVelo) y 6 al propio Cavendish.

CLASIFICACIÓN 2ª ETAPA

1. CAVENDISH Mark (Quick-Step Alpha Vinyl Team) 4:20:45

2. PHILIPSEN Jasper (Alpecin-Fenix) 0:00

3. ACKERMANN Pascal (UAE Team Emirates) 0:00

4. KOOIJ Olav (Jumbo-Visma) 0:00

5. DÉMARE Arnaud (Groupama - FDJ) 0:00

6. MALUCELLI Matteo (Gazprom - RusVelo) 0:00

7. LIEPINŠ Emils (Trek - Segafredo) 0:00

8. DEVRIENDT Tom (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) 0:00

9. SCHWARZMANN Michael (Lotto Soudal) 0:00

10. VAN DEN BERG Marijn (EF Education-EasyPost) 0:00

CLASIFICACIÓN GENERAL

1. PHILIPSEN Jasper (Alpecin-Fenix) 9:03:03

2. STRAKHOV Dmitry (Gazprom - RusVelo) 0:04

3. CAVENDISH Mark (Quick-Step Alpha Vinyl Team) 0:06

4. BENNETT Sam (BORA - hansgrohe) 0:10

5. ACKERMANN Pascal (UAE Team Emirates) 0:12

And it’s @MarkCavendish first across the line at the Abu Dhabi Breakwater! What a spectacular finish! ¿@ihc_ae @AbuDhabiSC @Tadweer_cwm #UAETour #WorldTour #Cycling #Race #UAE pic.twitter.com/Oc8rBGS9a7