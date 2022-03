Mohoric sorprende a todos en la Milán - San Remo y prolonga la racha eslovena

El esloveno Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) sorprendió a las grandes figuras del ciclismo y venció en el primer 'monumento' de la temporada con un tiempo de 6h 27 minutos en la Milán-San Remo, de 293 km de recorrido.

El esloveno atacó a falta de tres kilómetros para el final y sacó la ventaja suficiente para hacer buena su lanzada en una espectacular carrera que se decidió en los ataques finales y en la que los favoritos para alzarse con el primer puesto, el neerlandés Mathieu Van der Poel, el esloveno Tadej Pogacar y el belga Wout Van Aert finalizaron tercero, quinto y octavo, respectivamente.

Con esta victoria, Mohoric se convierte en el primer esloveno en ganar la Milan-San Remo y hereda la corona del belga Jasper Stuyven.

Eslovenia sigue cosechando triunfos y no solo con Primoz Roglic y Tadej Pogacar.



CLASIFICACIÓN

1- MOHORIC Matej (Bahrain - Victorious) 6:27:49

2- TURGIS Anthony (TotalEnergies) 0:02

3- VAN DER POEL Mathieu (Alpecin-Fenix) 0:02

4- MATTHEWS Michael (Team BikeExchange - Jayco) 0:02

5- POGACAR Tadej (UAE Team Emirates) 0:02

6- PEDERSEN Mads (Trek - Segafredo) 0:02

7- KRAGH ANDERSEN (Soren Team DSM) 0:02

8- VAN AERT Wout (Jumbo-Visma) 0:02

9- TRATNIK Jan (Bahrain - Victorious) 0:05

10- DÉMARE Arnaud (Groupama - FDJ) 0:11

...

13- ARANBURU Alex (Movistar Team) 0:11

L'ultimo km della Classica Monumento più imprevedibile. Via Roma moltiplica le energie di chi fugge dal gruppo che insegue...



The last km of the most unexpected Classica Monumento. Via Roma multiplies the energy of those who break away from the chasing group...#MilanoSanremo pic.twitter.com/V8qfMPWzaJ