La Volta vuelve a medir a los ilustres del pelotón mundial

La Volta a Catalunya llega a la edición 101, que se celebrará del 21 al 27 de marzo, llena de nombres ilustres en el pistoletazo de salida que servirán para medir el estado de forma de los grandes del pelotón mundial en el primer tramo de la temporada y que auguran un podio más repartido que el del año pasado, que fue copado por completo por el equipo INEOS.

Participarán el campeón olímpico, el ecuatoriano Richard Carapaz (INEOS), y ganadores de La Volta como el español Alejandro Valverde (Movistar), el colombiano Nairo Quintana (Team Arkea) y el australiano Richie Porte (INEOS), segundo en la general en la edición anterior y cuarto en la clasificación final de la reciente Tirreno-Adriatico.

INEOS, que el año pasado consiguió un histórico triplete en el podio final, vuelve a traer la formación más potente de entre los 24 equipos participantes. Además de Carapaz y Porte, también estarán el ciclista getxoztarra Jonathan Castroviejo y el polaco Michal Kwiatkowski.

Pero hay otros nombres que prometen ofrecer lucha en la general: los colombianos Rigoberto Urán y Esteban Chaves (EF Education-Easy Post), que llega con muy poco rodaje en sus piernas; el español Marc Soler (UAE Team Emirates), que hizo una gran actuación en la Tirreno-Adriatico; el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates) y el británico Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco).

Para Valverde, con 41 años, será la última Volta de su carrera profesional y, por lo tanto, la última oportunidad para ampliar su palmarés en la competición, en la que suma tres triunfos en la general (2009, 2017 y 2018). En el equipo Movistar estará escudado por los españoles Carlos Verona y José Joaquín Rojas, y el colombiano Iván Sosa.

Sin las estrellas eslovenas

Por otro lado, INEOS finalmente no traerá al ganador de la edición anterior, el británico Adam Yates. En esta Volta tampoco estarán los eslovenos Primoz Roglic (Jumbo-Visma), reciente ganador de la París-Niza; Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), vencedor la semana pasada de la Tirreno-Adriático; y Matej Mohoric (Bahrain Victorious), que se llevó este sábado la Milán-San Remo.

Dos jornadas de alta montaña

Las primeras posiciones en la general probablemente se decidirán en las dos etapas de alta montaña, con final en La Molina y Boí Taüll, en un recorrido que empezará este lunes en Sant Feliu de Guíxols y terminará el domingo que viene en el tradicional final en la montaña de Montjuïc de Barcelona, que se subirá seis veces.

Además, La Volta regresará tras 67 años a Perpiñán. Allí acabará la segunda etapa y empezará la tercera. Los velocistas, encabezados por el australiano Michael Matthews (Team BikeExchange-Jayco), cuarto en la Milán-San Remo, tendrán su gran oportunidad en la quinta etapa, entre La Pobla de Segur y Vilanova i la Geltrú.

Las etapas



1ª etapa, 21 de marzo: Sant Feliu de Guíxols - Sant Feliu de Guíxols, 171,2 Km.

2ª etapa, 22 de marzo: L'Escala - Perpinyà, 202,4 km.

3ª etapa, 23 de marzo: Perpinyà - La Molina, 161,1 km.

4ª etapa, 24 de marzo: La Seu d'Urgell - Boí Taüll, 166,7 km.

5ª etapa, 25 de marzo: La Pobla de Segur - Vilanova i la Geltrú, 206,3 km.

6ª etapa, 26 de marzo: Salou - Cambrils, 167,6 km.

7ª etapa, 27 de marzo: Barcelona - Barcelona, 138,6 km.

