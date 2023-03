Ciclismo Strade Bianche 2023 Strade Bianche 2023: perfil, recorrido y participantes EITB MEDIA Publicado: 02/03/2023 14:37 (UTC+1) Última actualización: 02/03/2023 14:37 (UTC+1) Este sábado, 4 de marzo, los equipos de categoría UCI WorldTeam y UCI Women's WorldTeam disputan en la Toscana la Strade Bianche 2023. Pello Bilbao, Alex Aranburu, Jonathan Lastra y Ane Santesteban estarán en la línea de salida. Escuchar la página Escuchar la página

Imagen: Strade Bianche.

Los y las ciclistas de los equipos UCI WorldTeam y UCI Women's WorldTeam, máxima categoría del ciclismo mundial, están llamadas a tomar la salida este sábado, 4 de marzo, en la Strade Bianche 2023. Con una subida final que incluye rampas de hasta el 16 %, la carrera, que comienza y finaliza en Siena y recorre la Toscana, presenta un recorrido con constantes ascensiones y bajadas, y se caracteriza por la dificultad de sus tramos de grava. Pello Bilbao, Alex Aranburu, Jonathan Lastra y Ane Santesteban estarán, entre otras y otros ciclistas, en la línea de salida.

En este contexto, la carrera masculina tiene un recorrido de 184 kilómetros, de los que 63 se disputan sobre terreno sin asfaltar, en once tramos. Ocho de esos once tramos también están en el recorrido de la carrera femenina, para un total de más de 30 kilómetros sobre grava en ese último caso. Las ciclistas deberán completar un trayecto de 136 kilómetros desde la salida hasta la llegada, y, además de varios tramos sin asfaltar, comparten con los participantes de la carrera masculina también los últimos kilómetros, que no presentan diferencias para los dos pelotones.

La organización de la Strade Bianche ha confirmado que estarán en la prueba los corredores vascos Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Alex Aranburu (Movistar) y Jonathan Lastra (Cofidis), en la prueba masculina, en tanto que Ane Santesteban liderará al equipo Jayco en la carrera femenina. Además, también van a participar varios ciclistas que ya tienen en su palmarés la carrera italiana, como Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Tiesj Benoot (Jumbo), Zdenek Stybar (Jayco) y Michal Kwiatkowski (INEOS). Asimismo, están en la lista de participantes Thomas Pidcock (INEOS), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Peter Sagan (TotalEnergies), AlbertoBettiol (EF Educación-EasyPost) y Tim Wellens (UAE Emirates).

Lotte Kopecky fue la ganadora y Tadej Pogacar el ganador de la Strade Bianche 2022.

PERFILES DE LA STRADE BIANCHE 2023

Carrera femenina

Perfil completo

Imagen: Strade Bianche.

Últimos kilómetros

Imagen: Strade Bianche.

Carrera masculina

Perfil completo

Imagen: Strade Bianche.

Últimos kilómetros